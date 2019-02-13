المدينة المستدامة تستقبل أول دولية لقفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق عصر غد، على الميدان العشبي بالمدينة المستدامة في دبي، فعاليات أول بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، تنظمها (المستدامة) بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويقام على مدى أربعة أيام، ويشارك فيها أكثر من مئة فارس وفارسة من 28 دولة، يتنافسون على جوائز بقيمة 58 ألف يورو، في سبعة أشواط من الفئة الصغرى على حواجز ارتفاعها 125 سم، والوسطى على حواجز 135 سم، والفئة الكبرى على حواجز ارتفاعها 140 سم، بينما يبلغ الارتفاع 145 سم في منافسة جائزة المدينة المستدامة الكبرى، والتي ستقام في الثانية والنصف من ظهر بعد غد، ضمن فعاليات ترفيهية ممتعة واستعراض مثير في فنون قفز الحواجز، وتراهن (المستدامة) على نجاح البطولة.