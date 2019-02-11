دبي تستضيف أضخم مهرجان للبولو في العالم

المصدر: Ⅶدبي - فائز بجبوج

بدأ العد التنازلي لانطلاقة الحدث الأبرز والأضخم في العالم «بطولة كأس سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للبولو».

ومع اقتراب موعد البطولة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، بدأ توافد اللاعبين المحترفين وتحول نادي ومنتجع الحبتور للبولو إلى ما يشبه خلية النحل حتى يخرج الحدث بالشكل الأمثل ويحقق الأهداف المرجوة منه.

تأتي البطولة التي تحظى برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في عام التسامح ويتضمن المهرجان مباراة من ستة أشواط للاعبين المواطنين، بحيث يشارك كل منهم في شوطين اثنين فقط وهذا ينطبق ايضاً على مباراة المحترفين ليستمتع الجميع بالمشاركة والمتابعة معاً كما ستقدم عروض متميزة للخيول بين المباراتين.

وتتجاوز جوائز المهرجان مليون درهم حيث سيتم تكريم المشاركين من هواة ومحترفين، وخاصة أن اللاعبين المحترفين هم أبرز نجوم العالم وكل فريق منهم بهانديكاب يصل إلى 30 جول وهو التصنيف الأعلى لبطولات العالم كما يشهد المهرجان مشاركة اللاعبين المواطنين بفريقين بينهم ثلاث لاعبات.

دعم

من جانبه، وجه القطب النصراوي حميد بن دري، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لرعايته ودعمه للمهرجان الذي يقام أول مرة، مشيراً إلى أن المهرجان جاء دعماً لهذه الرياضة التي بدأت تكتسب مكانة متميزة على الساحة الدولية وأصبحت في مقدمة أولويات البولو العالمي.

وقال: يعد المهرجان الذي يقام أول مرة بالمنطقة والعالم أضخم حدث رياضي من حيث الجوائز أو التصنيف العالمي أو حجم المشاركة من اللاعبين في يوم واحد مشيراً إلى أن الفرق المشاركة سوف ترتدي قمصاناً تحمل شعار نادي النصر الرياضي وسوف تلعب هذه الفرق وهي تحمل أسماء الخيول التي حققت إنجازات تاريخية مشرفة للإمارات وهي نشوان أحد أفضل الخيول التي امتلكها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهو بطل الديربي الإنجليزي والتاج الثلاثي الأوروبي والذي أرهق منافسيه في سباقات 2000 جينز بنيوماركت وفاز بفارق خمسة أطوال وسلسبيل بطل الديربي الإيرلندي والفرنسي وقد فازت بسباق 1000 جينيز بستة أطوال وإرهاب والفائز بالديربي عام 1994 بمضمار ابسوم كما فاز بالمركز الثاني في فيلدستيكي وبعدها ذهب إلى يورك وفاز بسباق دانتي ستيكس، وحفيد الذي صال وجال وحقق الكثير من الإنجازات.

ووجه القطب النصراوي الدعوة للجمهور الكريم للحضور والمشاركة في المهرجان مشيراً إلى أن الدعوة عامة ومجانية لمحبي وعشاق اللعبة منوهاً إلى أن هناك ألعاباً مجانية وآمنة للأطفال الذين سيرافقون عائلاتهم خلال هذا المهرجان.

نجوم البطولة

ويشارك في البطولة نخبة من اللاعبين واللاعبات المواطنين والأبرز بساحات اللعبة وبمقدمتهم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة علياء آل مكتوم، والشيخة موزة آل مكتوم إلى جانب محمد الحبتور وراشد الحبتور وفارس اليبهوني وراشد البواردي ومحمد بن دري وراشد الفلاحي وعمرو زيدان وحبتور الحبتور وطارق الحبتور.

وتضم مجموعة المحترفين كلاً من فاكوندو 9 جول واليجاريو 8 جول وسواليتا 8 جول وراؤول 7 جول وماركوس 7 جول وسانتياجو 6 جول وماتيس 6 جول واندريس 6 جول وتوماس ارياردي 6 جول ومارتين 5 جول، وبمناسبة المهرجان فقد أصدرت اللجنة المنظمة للمهرجان كتيباً من القطع الصغير يحتوي على العديد من الصور والموضوعات التي تهم المهتمين باللعبة والجمهور.