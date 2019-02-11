مربط دبي يتألق في «دولية أبوظبي لجمال الخيول»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، انطلقت مساء أول أمس، فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2019، بنادي أبوظبي للفروسية.

واستهلت الفعاليات بأشواط الإناث، حيث خصصت الأشواط للمهرات بمختلف الأعمار، وبرزت خلال المنافسات خيول مربط دبي، التي حققت ثنائية، عبر «دي فنانة» و«دي شيهانة»، التي حققت أعلى معدل خلال اليوم الأول، بلغ 93.13 نقطة. وتقام البطولة، التي تختتم غداً، بتنظيم وإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة، 395 خيلاً من الإمارات والدول العربية والأجنبية.

وتصدرت المهرة «فام دوناتيلا» لمربط الجواهر، القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنة، وحلت في المركز الثاني «دي عسلية» لمربط دبي، متفوقة على الثالثة «طفلة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، بمعدلها في معيار الهوية العربية، بعد أن تعادلت معها في النقاط.

وأحرزت المركز الأول «دي فنانة» لمربط دبي المركز الأول في القسم «ب»، تاركة المركز الثاني لرفيقتها في المربط «دي شامخة»، التي حصلت على 91.63 نقطة، وحلت ثالثة «إس كيو غرام»، ونالت 91.38 نقطة.

وحققت «إس إس لابيلا» لمربط الصقران، المركز الأول في القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنتين، وحققت 92.38 نقطة، وأحرزت «دي شيهانة» لمربط دبي، المركز الأول في القسم «ب»، وحصدت 93.13 نقطة، ونالت صدارة القسم «أ» في فئة المهرات عمر 3 سنوات «أميرة جي إف» لمربط غالب، محققة 91.75 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» لفئة المهرات عمر 3 سنوات، إلى «ع ج نوره» لمربط عجمان، وحققت 92.75 نقطة.