كأس الخليج لسباق الخيل في مؤتمر صحافي بالشارقة اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تعقد إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالصالة الكبرى في الثانية عشرة ظهر اليوم، مؤتمراً صحافياً، للإعلان عن تفاصيل سباق كأس مجلس التعاون الخليجي، والذي يحتضنه المضمار الرملي بنادي الشارقة للفروسية والسباق، السبت المقبل.

وتشارك في السباق بنسخته الأولى، الخيول العربية الأصيلة، من الإنتاج المحلي في الإمارات والسعودية وعمان، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 78 خيلاً بهذا السباق، والذي يحظى برعاية إسطبلات شادويل العالمية.

ويعتبر هذا السباق الأول بمنطقتنا الخليجية، والذي سيقام على أرض الإمارات، ويأتي ضمن اهتمام إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، بقيادة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس النادي، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة.