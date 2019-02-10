«الإمارات» بطل كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

شهد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، رئيس مجلس إدارة نادي النصر بدبي، ختام بطولة كأس دبي الفضية والتي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتوج فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالكأس، بعد فوزها في المباراة النهائية على فريق غنتوت بعشرة أهداف مقابل تسعة أهداف، في مباراة قوية ومثيرة لم تحسم إلا في الثواني الأخيرة من الشوط الخامس والأخير.

سعادة بالفوز

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بالفوز على فريق غنتوت القوي، مؤكدة أنه دائماً عقبة ومنافس عنيد وقوي ومقاتل بكوكبة نجوم اللعبة من المواطنين والمحترفين، ولكن الحظ والتوفيق من المولى عز وجل يقف إلى جانبنا في كل مبارياتنا مع هذا الفريق، والذي التقيناه بثلاث مواجهات بهذا الموسم ووفقنا بالفوز عليه والحمد لله.

وأرجعت سموها فوز فريقها الإمارات إلى تكتيك مشاركة الخيول، لأن فريقها دفع بأقوى خيلين لديه في الدقائق الأخيرة ما رجح كفته، مشيرة إلى الدور الكبير للخيول وبترسخ التناغم مع الخيل في المباراة.

وأشارت إلى أن الفــريق ســـوف يطوي صفحة الكأس الفضية التــي أضفناها إلى بطولتي كأس اليــوم الوطني، وكأس بطولة الإمارات الدولية بنادي غنتوت. وأضافت سموها يستخدم فريقنا حقه المشروع في المنافسة والفوز بالكأس الذهبية، وهي البطولة الأقوى والأهم للجميع مؤكدة أنها سوف تشارك بنفس تشكيل الفريق الحالي من دون تغيير.

إشادة بالأداء

وأعرب الشـــيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم عن سعادته البالغة، بحضوره المباراة الخـــتامية لكـــأس دبي الفضية للبولو والتي جـــمعت فريقي الإمارات وغنــتوت، مشيداً بأداء الفريقين في المباراة التي اتسمت بالقوة والإثارة من فريقي الإمارات وغنتوت، مهنئاً سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالفوز الكبير، ومتمنياً لها الفوز بكأس دبي الذهبية والتي ستنطلق الأسبوع المقبل ومؤكداً حرصه على حضور نهائي كأس دبي الذهبية.

وأبدى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم إعجابه الشديد بالتنظيم وروعته وبالحضور الجماهيري وبالمنشآت المعمارية والحضارية التي لا تضاهى والتي لا يوجد لها مثيل في آسيا وإفريقيا. كما ثمن أداء فريق غنتوت في المباراة التي شكلت مسك الختام للبطولة التي تستقطب أبناء الإمارات والخليج، إلى جانب أبرز اللاعبين المحترفين، والذين يسعون على الدوام إلى التواجد بساحات لعبة الأثرياء على أرض دبي والتي أصبحت قبلة للنجوم والمشاهير.

تكريم الفائزين

وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر، يرافقه رجل الأعمال محمد الحبتور، وبحضور القطب النصراوي حميد بن دري، قد تفضل بتكريم فريق زيدان السعودي بطل كأس هيلدون وفريق مهرة الوصيف، ثم قام بتكريم فريق غنتوت وصيف كأس دبي الفضية بالكؤوس والهدايا التذكارية القيمة، ثم فريق الإمارات بالهدايا القيمة، وفي نهاية الاحتفالية الكبيرة أهدى الكأس الغالية إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق الإمارات. وكــان فريق الإمارات قد تغلب في المباراة النهائية على فريق غنتوت وبعشرة أهداف مقابل تسعة أهداف بعد أن تعادلا خمس مرات بهدفين لكل منـــهما ثم ثلاثة أهداف ثم خمسة أهــداف ثم سبــعة أهداف ثم تسعة أهداف لكل منهما إلى أن خطف فـــريق الإمارات الفوز في الدقيقة الأخيرة 10-9 ليتوج بالكأس الفضية.

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سبق المباراة النهائية مباراة ختام كأس هيلدون والتي فاز بها فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان، على منافسه فريق مهرة بقيادة العائد راشد الحبتور وبنتيجة 9 أهداف مقابل 8 أهداف ونصف هدف لمهرة.