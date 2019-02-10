3.420 ملايين درهم جوائز سباق أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

تتجه الأنظار اليوم صوب نادي أبوظبي للفروسية، لمتابعة الحفل الحادي عشر في الموسم الحالي على المضمار العشبي للنادي، والذي يشهد 6 أشواط ساخنة، بمشاركة 87 خيلاً، يتنافسون على جوائز مالية بقيمة 3.420 ملايين درهم.

ويبرز في الحفل، الذي يحظى باهتمام متعاظم، الشوط الرابع على لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 م، بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 2.5 مليون درهم، وتشارك فيه نخبة من الخيول القوية التي يدفع بها الملاك والمدربون بحثاً عن التتويج باللقب الغالي، من حيث الاسم والقيمة المالية.

ومن الخيول المرشحة للوصول إلى منصات التتويج «أبو الأبيض» و«داريوس دي بون» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة باتريك كوسجراف وأوليفيه دوليز على التوالي، بجانب «إيه إف محشوم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإشراف على راشد الرايحي وقيادة الفارس دين أونيل.

المهجنة الأصيلة

ويشهد الشوط الخامس أيضاً، حدثاً مهماً، بإقامة سباق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «للخيول المهجنة الأصيلة» لمسافة 1400 م، بمشاركة 14 خيلاً، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 380 ألف درهم، ويبرز فيه «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف سانديب جاداف وقيادة الفارس المتألق زافير زياني، إضافة إلى «برودكاست» لعبد المحسن العبد الكريم، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة تاج أوشي، وهنالك «لجينداري» من إسطبل العفو للسباقات، بإشراف فوزي ناس وقيادة هاري بنتلي.

الشوط الثالث

وفي الشوط الثالث من الحفل، تبدأ جولات بطولة التاج الثلاثي العربي في محطته الأولى لمسافة 1600 م، ومشاركة 14 خيلاً، يتنافسون على 230 ألف درهم جوائز مالية، ومن الخيول القوية المرشحة للقب، «إيهار» لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة الفارس أوليفيه دوليز، إضافة إلى «إيه إف صعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإشراف مصبح المهيري وقيادة الفارس جيم كرولي، وتبرز أيضاً في السباق المهرة «آر بي لم ترى»، التي تألقت مؤخراً في مضمار أبوظبي، للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، تحت إشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون.

وستكون بداية الحفل بسباق الحصن للتكافؤ في الشوط الأول، بمشاركة حصة كاملة من الخيول، وتبلغ مسافة السباق 1400 م، وجوائزه 80 ألف درهم، ويبرز فيه «إيه إف أشهم» و«إيه إف المتغطرس» للنابودة، بقيادة الفارس تاج أوشي، وأنطونيو فريزو على التوالي، وهنالك الفرسة القوية «بشرة الريف» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة جيرالد أفرانش، و«إيه إف المجاز» العائدة إلى خليفة مطر النيادي، بإشراف خليفة النيادي وقيادة برناردو بينيرو. وتقام جولة خاصة للمبتدئات في الشوط الثاني من الحفل على لقب سباق المرور لمسافة 1200 م، بمشاركة 14 خيلاً، وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للتتويج «صمد الخالدية» لأبوظبي ريسنج، بإشراف رضا بن عطية وقيادة سيف البلوشي، و«جماهير» لحسن على حسن الظاهري، بإشراف محمد سعيد الشامسي وقيادة ريان باول، والمهرة «أميرة الملمس» لمنصور خليفة بن حبتور، بإشراف أيليس جين وقيادة أنطونيو فريزو.

ختام الحفل

ويختتم الحفل في الشوط السادس على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1200 متر، بجوائز مالية قيمتها 70 ألف درهم، يتنافس عليها 13 خيلاً، ويسعى في هذا الشوط خالد النابودة لاسترداد لقبه المحبب، الذي فقده في الجولة الماضية، حيث يدفع بمجموعة من خيوله المتميزة، أبرزها «إيه إف سايب» بقيادة برناردو بينيرو، و«نوف كي بي» بقيادة تاج أوشي، وهنالك «أشتوت توريتس» لزياد كلداري، بإشراف إبراهيم أصيل وقيادة فابريس فيرون، و«إيه إف العاصف» لفلاح محمد سعيد الشامسي، بقياد رويستون فرنش.

منافسة

من الخيول المرشحة للمنافسة على لقب كأس رئيس الدولة، الجواد «زياد» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف جان دي روال وقيادة ريتشارد مولن، وهنالك «إيه إف الحذر» لخالد النابودة، بإشراف آرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي.