حمدان بن محمد: محمد بن راشد المعلم والمدرب لإسطبلات F3

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

أهدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تتويج «كومنت» بلقب سباق كأس رئيس الدولة للقدرة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ذاكراً أن سموه المعلم والمدرب والملاحظ لاسطبلات F3 وأنه يهديه الفوز.

وتحدث سموه عن السباق وقال إن سباق 160 كلم يحتاج لنفس طويل لذلك كان صعباً. وأضاف: الأغلى دائماً يكون الأصعب لكن الحمد لله وفقنا في التتويج باللقب بعد مخاطرة في النصف الثاني من المرحلة الأخيرة لأن طموحنا إما أن نكون الأول أو خارج المنافسة.

وعن أقوى مراحل السباق الست قال سموه: لم تكن 6 مراحل ولكنها كانت 6 معارك قوية، لكن الرابعة والخامسة كانتا الأصعب لأن السرعة كانت أكثر مع وجود خيول قوية مثل 8minute التي رفعت مستوى السباق.

وأشاد سموه بـ«سراب» صاحب المركز الثاني وقال إنه خيل قوي وبطل وإن شكله في السباق كان الأفضل ووضح عليه التحضير الجيد، لكن كومنت نجح في التفوق ونيل اللقب، رغم أنه كان يرى أن الأفضلية في البطولة لـ«ضاحي» لكنه تعصب بعض الشيء على مدربه وهذا يؤكد أنه يحتاج إلى بعض الهدوء حتى يصل لمنصات التتويج.

وأشاد سموه بالفرس 8minute والمستوى الذي قدمته وقال: أتمتى أن تعود 8miunte سريعاً لأنها غالية عندي، وهي فرس بطلة.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، على قرار المدرب علي خلفان بعدم ظهور 8minute في السباقات السابقة خلال هذا الموسم وقال: علي خلفان مدرب قدير وفاهم في الخيل ويعرف متى يدفع بخيله وأعلم منا بما يحدث في الاسطبل والقرار الذي اتخذه كان صحيحاً، لكن أتمنى عودة الفرس قريباً.

وعن الخطوة المقبلة بعد التتويج بكأس رئيس الدولة قال سموه: كنا نفكر في سباق كأس رئيس الدولة والحمد لله وفقنا في السباق الأغلى والأعلى، لكن إذا كان هنالك سباق يريد فيه منه قادتنا المشاركة فسنكون حضوراً به مع تقديم الأفضل ونراهن على أن الإمارات ستكون دائماً الأول.