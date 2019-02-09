«نورث أمريكا» لقاديروف بطل الجولة الثانية لكأس آل مكتوم للتحدي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

خطفت خيول جودلفين الأضواء في الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «مجموعة النابودة»، إذ حققت خيول الإسطبل الملكي الأزرق رباعية خلال الأمسية.

واقتنص «استهداف» لقب الشوط الثالث «بطولة 2000 جينيز الإمارات» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي، بينما نال «دوبهي» لقب الشوط الثاني «شراكة النابودة هاني وويل» لمسافة 3200 متر على المضمار العشبي.

فيما حقق «نورديك لايتس» لقب الشوط الرابع «النابودة للسفر» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، في حين ظفر «مبتسم» لقب الشوط السابع والأخير «النابودة للشحن» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي.

وواصل «نورث أمريكا» لرمضان قاديروف تألقه في الكرنفال، وحقق لقب الجولة الثانية لكأس آل مكتوم للتحدي المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «النابودة قسم المنتجات المترابطة».

وحقق مدرب جودلفين شارلي آبلبي ثلاثية خلال السباق عبر «دوبهي» بطل الشوط الثاني، و«نورديك لايتس» بطل الشوط الرابع، و«مبتسم» بطل الشوط السابع.

«تبارك» نجم الأول

حقق «تبارك» لقب الشوط الأول «مجموعة النابودة التجارية» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 45 ألف دولار، بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.28 دقيقة وبفارق طولين الوصيف «ميدنايت ساندرز» لشراكة «ذا كول سيلك»، بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وجاء في المركز الثالث «كاراجنسكي» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام، قام آجيت كومار، مدير العمليات، بتتويج أبطال الشوط.

«دوبهي» بطل الثاني

اقتنص «دوبهي» لجودلفين لقب الشوط الثاني «شراكة النابودة هاني وويل» لمسافة 3200 متر على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 3.20.88 دقيقة، بفارق اربعة اطوال عن«ريد جاليليو» لجودلفين الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «جوكبوكس جايف» لـ«ملبورن 10 للسباقات» بقيادة كريستوفر هايس، وإشراف المدرب جيمي أوسبورن.

وفي الختام، قام لوك إسكوت، مدير المبيعات في الشرق الأوسط بشركة «هاني وويل»، بتتويج أبطال الشوط، إذ تسلّم الجائزة المدرب شارلي آبلبي.

«استهداف» بطل الجينيز

ظفر «استهداف» لجودلفين بلقب الشوط الثالث «بطولة 2000 جينيز الإمارات» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي، برعاية «شراكة النابودة أشوك ليلاند»، البالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.39.87 دقيقة، وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «ووكينج ثندر» لنقابة «فينكس» للسيدات بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «ريد كاكتوس» للون كاج نيلسن، بقيادة كارلوس لوبيز، وإشراف المدرب بنت أولسن.

وفي الختام، قام كل من هاريس كلادي، المدير العام لـ«سويدين تريدنج»، ورافي بانجا، نائب الرئيس في «أشوك ليلاند»، وساتيابراتا داس، المدير التنفيذي «الخليج للنفط» بتتويج الأبطال، إذ تسلّم توني هاو الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلّم كل من المدرب سعيد بن سرور وكريستوف سوميلون جائزتهما.

«نورديك لايتس» نجم الرابع

حقق «نورديك لايتس» لجودلفين لقب الشوط الرابع «النابودة للسفر» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.49.69 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «ديزرت فاير» لجودلفين الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «باروت» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب مايك دي كوك.

وفي الختام، قام ناصر جمال خان، المدير التنفيذي في «النابودة للسفر»، وأمري إسماعيل أغلو، المدير العام في الخطوط الجوية التركية، وبوراك عمر أغلو، نائب الرئيس في «الطيران التركي للشحن»، بتتويج الأبطال، وتسلّم الجائزة المدرب شارلي آبلبي.

«نورث أميركا» يواصل التألق

واصل «نورث أميركا» لرمضان قاديروف تألقه في الكرنفال، فبعد أن أحرز لقب الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي، عاد البطل مرة أخرى ليحرز لقب الجولة الثانية لكأس آل مكتوم للتحدي، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، على المضمار الرملي، برعاية «النابودة قسم المنتجات المترابطة»، البالغ قيمة جوائزها 450 ألف دولار، بقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.58.65 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن الوصيف «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «كوزمو شارلي» لرمضان قاديروف، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وفي الختام، قام شميم إم بي، المدير العام في «سويدان للتجارة»، وبيترو ساليتا، نائب الرئيس في «جووديير» في الأسواق النامية، وخالد عرفة، المدير العام في «جووديير» الشرق الأوسط وإفريقيا بتتويج الأبطال، إذ تسلّم الجائزة المدرب ساتيش سيمار نيابة عن المالك، وبوب سيمار نيابة عن المدرب، فيما تسلّم الفارس ريتشارد مولن جائزته.

«مازيني» يخطف السادس

اقتنص «مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس لقب الشوط السادس «النابودة قسم السيارات» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.10.37 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سانديب جاداف.

وحل ثالثاً «دريم توداي» لـ«ملبورن 10 للسباقات»، بقيادة كريستوفر هايس، وإشراف المدرب جيمي اوسبورن.

وفي الختام، قام غريغوري كوتريل، المدير العام لـ«سويدان للتجارة» - قسم السيارات، وجيمس لوكسبيشر، المدير العام لـ«أفيس» لتأجير السيارات، بتتويج الأبطال، إذ تسلّم الجائزة المدرب فوزي ناس وابنه عبد الله ناس.

«مبتسم» مسك الختام

أقتنص «مبتسم» لجودلفين لقب الشوط السابع والأخير «النابودة للشحن» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك.

وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.24.06 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «بويتس سوسايتي» لبدر عبد الله إسماعيل المطوع بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وجاء في المركز الثالث «فري سكيب» لنقابة «سيتي» للفروسية بقيادة وليام لي، وإشراف المدرب ديفيد مارنين.

وفي الختام، قامت نور الزير، مديرة التسويق والأعمال التجارية في النابودة للشحن بتتويج الأبطال، إذ تسلّمت كريتون صوفي الجائزة إنابةً عن المالك.

سعيد بن سرور: وجهة «استهداف» سباق «ديربي الإمارات»

أعرب المدرب سعيد بن سرور عن سعادته وفخره بالفوز بلقب (2000 جينيز الإمارات) للمرة السابعة في تاريخ المسابقة والعاشرة لفريق «جودلفين».

وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن تعليماته للفارس كريستوف سوميلون بأن يظل في المقدمة بعيداً عن الرمل «كيك باك».

وأضاف بأن الخيارات المتاحة أمامه تشمل سباق البستكية في أمسية «سوبر ساترداي» ثم وجهته النهائية ستكون سباق «ديربي الإمارات» في أمسية كأس دبي العالمي عقب التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأشاد سعيد بن سرور بالفوز الباهر الذي حققه «استهداف»، حيث توج بطلاً بفارق 5 أطوال ونصف الطول عن أقرب منافسيه.

وأضاف بأن البطل تفوق على خيول قوية في الشوط بكل سهولة بعد أن بسط سيطرته معظم السباق حيث كان في وضعية جيدة.

وتمنى سعيد بن سرور أن يحالف البطل التوفيق في مشاركاته المقبلة وأهمها أمسية كأس دبي العالمي.

شارلي آبلبي: هدف «دوبهي» كأس دبي الذهبية

أشاد المدرب شارلي آبلبي بالفوز الباهر الذي حققه «دوبهي» لجودلفين في الشوط الثاني لمسافة 3200 متر في مشاركته الثانية بمضمار «ميدان».

وقال آبلبي، في تصريح لـ«البيان الرياضي»، إن هدف البطل «دوبهي» كأس دبي الذهبي في أمسية كأس دبي العالمي، إلى السباقات الأسترالية التي ستكون ضمن الخيارات المقبلة.

كما أعلن آبلبي عن مشاركة «إسبيليني» في سباق «ند الشبا» للسرعة للفئة الثالثة. وأشاد المدرب آبلبي بالفوز الرائع الذي حققه «نورديك لايتس» في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر. وعن وجهته المقبلة، يقول آبلبي إنه يحتمل إشراكه في سباق «جبل حتا» للفئة الأولى في يوم «سوبر ساترداي»، خاصة أن المسافة والأرضية تناسبانه تماماً.

وقال آبلبي إن المهر البطل متطور، إذ حل وصيفاً في آخر مشاركاته بمضمار «ميدان» يوم 17 يناير الماضي.

كما تحدث آبلبي عن بطل الشوط السابع «مبتسم»، قائلاً: ««مبتسم» يصعب تقييمه، لأنه يتدرب وحده في الإسطبل بسبب تحفزه الزائد، ولدى توجهنا للمشاركة في هذا الأمسية، لم يكن لديّ في الواقع منظور للعمل من خلاله مع الجواد، بخلاف أن الجواد يركض بقوة، وبريت كان مرتاحاً مع وضعية الجواد، وحصل على بعض التحضيرات، ولكننا سنعيده أولاً إلى الإسطبل ومن ثم ننظر فيما نعمل».

ساتيش سيمار: هدفنا كأس دبي العالمي

أعرب المدرب ساتيش سيمار عن فخره واعتزازه بالفوز بالجولة الثانية لكأس آل مكتوم للتحدي عن طريق البطل «نورث أميركا» الذي سبق له الفوز بلقب الجولة الأولى لمسافة الميل.

وأضاف لـ«البيان الرياضي» أن هدفهم بعد هذا الفوز الرائع، المشاركة في كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر بالمضمار الرملي.

وقال ساتيش إنهم سيدرسون عقب السباق إمكانية إشراكه في أمسية «السوبر ساترداي»، وبالتحديـد في الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي.

سوداني وباكستاني يكسبان جائزة الترشيحات

ابتسم الحظ للسوداني أبو بكر يوسف علي صديق، والباكستاني سيد منذر شاه بترشيح 6 خيول فائزة في 6 أشواط، لينال كل واحد منهما مبلغ 33 ألفاً و460 درهماً. وهذا أول فوز بجائزة الترشيحات منذ بداية الموسم.

وفاز بجائزة مسابقة الترضية لأعلى نقاط عثمان عبد الرحمن إبراهيم بحصوله على 50 نقطة ليحصل على مبلغ 2000 درهم. وتمكن 42 شخصاً من ترشيح 5 خيول فائزة، حيث تم اختيار 20 شخصاً لينال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم.

ولم ينجح أحد في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة. ونجح 22 شخصاً في الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة الوسطى ونال كل شخص مبلغ 1815 درهماً.

ونجح 217 شخصاً في الفوز بمسابقة السوبر فيكتا، حيث تم اختيار 30 شخصاً منهم لينال كل شخص مبلغ ألف درهم. ولم يتمكن أحد من الفوز بمسابقة السوبر هاي فايف.

ناس: احتمال مشاركة «مازيني» في «سوبر ساترداي»

أعرب فوزي ناس عن ارتياحه وسعادته بالفوز الرابع الذي حققه «مازيني» على التوالي بلا خسارة على مسافتي 1000 متر و 1200 متر.

وقال فوزي ناس لـ«البيان الرياضي» إن فوزه كان على خيول قوية تصنيفها أعلى.

وعن مشاركته في أمسية «سوبر سارترداي» يقول فوزي ناس بأنهم يدرسون احتمال مشاركته في الأمسية .دبي - البيان الرياضي

وليام بويك: أمسية رائعة

تحدث فارس إسطبلات «جودلفين» وليام بويك عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية خلال الأمسية السادسة للكرنفال . وقال بويك: «كانت أمسية رائعة، ونأمل في أن تتواصل الانتصارات في السباقات المقبلة» وعن «دوبهي» قال بويك: «كل الفضل يعود إلى المدرب شارلي، والذي كان لديه اعتقاد ثابت بأن «دوبهي» جواد متحمل. و«ريد غاليلو» وضع معياراً جيداً للغاية.