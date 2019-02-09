395خيلاً تستعرض في دولية أبوظبي لجمال الخيول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق في الساعة الثالثة من عصر اليوم بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2019، بنادي أبوظبي للفروسية، وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وتشارك في البطولة التي تستمر على مدى 4 أيام، 395 خيلاً من الإمارات والدول العربية والأجنبية، وتتألف البطولة من 8 فئات تتوزع على 20 شوطاً بالإضافة إلى البطولات الذهبية الست.

وتستقطب البطولة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الاسطبلات المحلية والدولية، والعديد من الخيول المتأهلة من المنافسات المحلية والتي استطاعت أن تثبت جدارتها خلال البطولات السابقة وأصبحت بطولة أبوظبي بوابة لهذه الخيول وغيرها للعالمية.

فئة أولى

تبدأ فعاليات اليوم الأول من المهرجان في تمام الساعة الثانية ظهراً، بالفئة الأولى المخصصة للمهرات بعمر سنة وتم تقسيمها إلى شوطين «أ، ب»، تليها الفئة الثانية وخصصت للمهرات بعمر سنتين بشوطين هما«أ، ب»، ثم شوطين للفئة الثالثة المهرات بعمر 3 سنوات «أ، ب».

وتختتم فعاليات اليوم الأول بالشوط «أ» للفئة الرابعة وهي للأفراس عمر سنوات وما فوق. وتتضمن البطولة جوائز تكريمية خاصة وهي كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لأفضل خيل، وجائزة خاصة لأفضل منظم عرض خيول عربية، وأفضل صحفي في البطولة، وأفضل دكتور بيطري.

أهمية كبرى

بدوره أكد عصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، أن نسخة 2019 من بطولة أبوظبي الدولية تكتسب أهمية كبرى حيث تأتي مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، حيث تعزز هذه البطولات توجهات دولة الإمارات في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم التسامح والتعايش والسلام لدى مختلف شعوب العالم.

وقال إن البطولة استطاعت بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن ترسخ نفسها إحدى أهم الوجهات للخيول العربية الأصيلة وبوابة للانطلاقة نحو العالمية.