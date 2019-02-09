«سلايل» لأحمد بن راشد بطلة الشوط الخامس في جبل علي

المصدر: دبي ـــ خالد المهيري

حفل السباق الثامن لمضمار جبل علي «سباق أم سقيم – يوم طيران الإمارات» بالكثير من الإثارة والقوة برعاية «طيران الإمارات»، إذ حقق «الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز».

بينما نالت «سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات A380»، واقتنص «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية «طيران الإمارات».

وحقق المدرب سانديب جاداف ثنائية خلال السباق، عبر «جالس» بطل الشوط الثالث، و«آروواي» بطل الشوط السادس.

«ريفر أوف جولد» نجم الافتتاح

حقق «ريفر أوف جولد» لناصر عسكر لقب الشوط الأول لمسافة 1950 متراً برعاية «المغامرات العربية» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 02.00.82 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «كومبليانس» لأبوظبي ريسنج بقيادة الفارس وليام لي وإشراف المدرب هلال العلوي.

وجاء في المركز الثالث «وينجز أوف جولد» لتيمول بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف المدرب إروين شاربي. وفي الختام، قام محمد النهاري الهاشمي مدير مبيعات الشركات في «طيران الإمارات» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة كل من المالك ناصر عسكر، والمدرب ساتيش سيمار، والفارس تاغ أوشي.

«كيب أوف إيجلز» بطل الثاني

ظفر «كيب أوف إيجلز» لصالح عمر بن حيدر بلقب الشوط الثاني لمسافة 1950 متراً برعاية «الإمارات للعطلات» والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام لي، وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً قدره 1.58.31 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «كوناني» لـ«جالاكسي» للسباقات الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «بركشاير بوي» لصالح عمر بن حيدر، بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب هلال العلوي.

وفي الختام قام محمد النهاري الهاشمي بتتويج الأبطال، حيث تسلم سلطان بطي الجائزة نيابة عن المالك، كما تسلم المدرب هلال العلوي والفارس وليام لي جائزتهما.

«جالس» يخطف الثالث

اقتنص «جالس» لمالكه محمد فاروق لقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر برعاية «emirates.com» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1.49.82 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن الوصيف «المشرف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «بيج براون بير» لمزرعة «كيدار» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون. وفي الختام، قام محمد النهاري الهاشمي بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة فريدي بوب نيابة عن المالك، فيما تسلم كل من المدرب سانديب جادف والفارس رويستون فرنش جائزتهما.

«ميستيك مون» بطل الرئيسي

حقق «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي بطولة الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.23.82 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «دراكو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كريستوفر هايس.

وإشراف نيكولاس باشلارد. وجاء في المركز الثالث «نايت كاسل» لعلي حداد بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وفي الختام، قام محمد النهاري الهاشمي بتتويج الأبطال، حيث تسلم المدرب دووغ واتسون الجائزة نيابة عن المالك، بالإضافة إلى جائزته، كما تسلم الفارس باتريك دوبس جائزته.

«سلايل» تظفر بالخامس

ظفرت «سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات A380» بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، مسجلة زمناً قدره 1.12.96 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول، عن الوصيف «جالاكسي رود» لـ «جالاكسي للسباقات» بقيادة الفارس بن كورتيس، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «ولد الدار» لحميد راشد علي الرايحي العليلي، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام، قام محمد النهاري الهاشمي، بتتويج الأبطال، حيث تسلم المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلم كل من نيكولاس باشلارد، و كريستوفر هايس جائزتهما.

«آروواي» نجم السادس

حقق «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1.38.03 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «أليكو» لفريق «البيت متوحد» الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب إروين شاربي.

وحل ثالثاً «مجيب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب إروين شاربي. وفي الختام قام محمد النهاري الهاشمي بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة فريدي بوب نيابة عن المالك، فيما تسلم كل من سانديب جاداف وزافير زياني جائزتهما.

«الراصد» مسك الختام

اقتنص «الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمنا قدره 59.18 ثانية وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «شيس ماستر» لـ«جالاكسي للسباقات» بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «عطا الله» لنقابة «بورسلي» للسباقات بقيادة الفارس جيسوس روزاليس وإشراف المدرب راشد بورسلي. وفي الختام قام محمد النهاري الهاشمي بتتويج الأبطال، حيث تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلم كل من علي راشد الرايحي وجيم كراولي جائزتهما.

أفضل مدرب وفارس

ومن جانب آخر كرم المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، إذ حصل عليها المدرب ساتيش سيمار والفارس أنطونيو فريزو.

مفاجآت

أطاحت المفاجآت بترشيحات الجماهير للسباق، إذ لم يتمكن أي شخص من ترشيح 7 خيول فائزة، فيما تمكن شخصان من ترشيح 6 خيول فائزة ونال كل منهما مبلغ 5 آلاف درهم. وتمكن شخصان فقط من ترشيح 5 خيول فائزة ونال كل منهما مبلغ 2000 درهم، بينما تمكن 52 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة، ونال كل منهم 500 درهم. وذهبت جائزة السيارة «شيرو أريزو 3» إلى قمرديب من الهند.

محمد الشحي: «سلايل» مميزة

أشاد المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، بالأداء الذي قدمته بطلة الشوط الخامس «سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقال محمد الشحي، إن البطلة عادت إلى مستواها المتميز، ونتمنى أن تستمر على هذا المنوال.

وأضاف محمد الشحي، إن البطلة من الخيول الجديدة في الاسطبل وهي بعمر 3 سنوات وتغلبت على عدد من الخيول القوية، متوقعاً أن يتطور أداء البطلة في السباقات القادمة.

وعن «دراكو» وصيف الشوط الرابع الرئيس، قال محمد الشحي، إن هناك احتمالاً بأن يتم تخفيض مسافته ولكن عقب التشاور مع المدرب نيكولاس باشلارد، ولكن راضون بالأداء الذي قدمه «دراكو» خلال السباق.

سباق آخر

ومن جانبه، عبر المدرب نيكولاس باشلارد عن سعادته بتحقيق البطلة «سلايل» لقب الشوط الخامس.

وقال نيكولاس باشلارد، إن «سلايل» قدمت أدء مميزاً خلال السباق، ونحن سعداء بتحقيق هذا الفوز.

وأضاف نيكولاس باشلارد، إنه سيتم البحث عن سباق آخر لـ«سلايل» على مضمار جبل علي الشهر المقبل.

سالم السبوسي: فوز «الراصد» كان متوقعاً

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالأداء المميز الذي قدمه «الراصد» بطل الشوط السابع.

وقال سالم السبوسي، بأن البطل كان مرشحاً لإحراز اللقب، خاصة أن هذه المسافة ناسبته جداً جداً.

وأضاف سالم السبوسي، بأن المدرب علي راشد الرايحي سيحدد الوجهة المقبلة للبطل.

فارق السن

ومن جانبه، عبر المدرب علي راشد الرايحي عن سعادته البالغة بتحقيق البطل «الراصد» لقب الشوط السابع.

وقال علي الرايحي، إن البطل تناسبه مسافة 1000 متر إلى 1200 متر، ولكن إذا تحدثنا عن مشاركته السابقة في مضمار «ميدان» قاتل بقوة في السباق على الرغم من حلوله في المركز الخامس.

وأضاف علي الرايحي، أن البطل المميز على الرغم من كبر سنه، إلا أنه مازال محافظاً على تألقه في المضامير، وهزم الخيول التي تصغره خلال الشوط. وأكد علي الرايحي، أنه سيحاول إيجاد السباق المناسب للبطل في السباقات المقبلة.

دوغ واتسون: «ميستيك مون» سيعود إلى الكرنفال الشهر الجاري

عبر المدرب دوغ واتسون عن سعادته البالغة بتحقيق البطل «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الرابع الرئيسي في الأمسية الثامنة لسباق مضمار جبل علي.

وقال واتسون، إن البطل حقق فوزاً قوياً على مضمار الشارقة، ولكنه خيب الآمال في كرنفال كأس دبي العالمي في «ميدان» يوم 24 من الشهر الماضي.

وأضاف واتسون، أن هناك خطة لإعادة البطل مرة أخرى إلى سباقات كرنفال كأس دبي العالمي يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في سباق للتكافؤ، وبعدها سنقيم الأوضاع. دبي - البيان الرياضي

محمد الهاشمي: علاقة «طيران الإمارات» بجبل علي طويلة

تقدم محمد النهاري الهاشمي، مدير مبيعات الشركات في «طيران الإمارات» بالشكر الجزيل للقائمين على مضمار جبل علي، على إتاحتهم الفرصة لـ«طيران الإمارات» على رعاية سباق «أم سقيم – يوم طيران الإمارات».

وأضاف محمد النهاري الهاشمي إن العلاقة التي تجمعنا مع المضمار العائلي طويلة، وخاصة نحن نقوم في «طيران الإمارات» برعاية كافة الأحداث المرتبطة بالفروسية سواء محلياً أو عالمياً. وأوضح: إننا نستعد لعدد كبير من الأحداث الرياضية المقبلة في الدولة، وأهمها أمسية «سوبر ساترداي» و«كأس دبي العالمي» الشهر المقبل، بالإضافة إلى رعاياتنا للفرق والأحداث العالمية الأخرى.