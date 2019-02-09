فرسان الإمارات يتألقون في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ارتفعت وتيرة المنافسات في اليوم الثاني للنسخة السادسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2019، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، حيث يشارك 166 فارساً وفارسة من 28 دولة من مختلف أنحاء العالم يتنافسوا على صهوة 183 جواداً.

واستطاع أبناء الإمارات ولليوم الثاني على التوالي، الفوز بمراكز متقدمة خلال أولى جولات اليوم الثاني للكأس، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، حفظها الله، وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وجدير بالذكر أن البطولة تضم هذا العام ست فئات مختلفة، يتنافس فيها 69 فارسة وفارساً من دولة الإمارات العربية المتحدة مع أبرز الفرسان من جميع أنحاء العالم، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي، معززين بذلك مكانة مدينة أبوظبي على خارطة بطولات قفز الحواجز العالمية.

ومن جانبه، قال محمد الناخي، نائب رئيس لجنة قفز الحواجز: رسخت كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز نفسها ضمن مشهد الفعاليات الرياضيّة الدوليّة التي تستضيفها أبوظبي، وما شهدناه على مدار اليومين من منافسات استثنائية لمواهب صاعدة وأسماء لامعة في عالم الفروسية محط إعجاب من الجميع.