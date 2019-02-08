صراع مثير على لقب الشوط الخامس

المصدر: دبي – البيان الرياضي

ستكون الإثارة هي عنوان الشوط الخامس، برعاية «الإمارات A380»، لمسافة 1200 متر، والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول متقاربة المستوى.

ويعد «سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، من أبرز المرشحين لنيل اللقب، بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، خاصة أن «سلايل» قد جاء في المركز الثاني في آخر مشاركة له على المضمار الأصفر.

كما يطمح لنيل اللقب «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، «المرتجز» لمالكيه عبد العزيز السويدي وإبراهيم العباسي، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «جالاكسي رود» لـ «جالاكسي للسباقات»، بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«إسكندراني» لنقابة «بورسلي» للسباقات، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف راشد بورسلي، «لا هموم» لفريق «القمة» للسباقات، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، «شنغهاي سيتي» لنقابة «بورسلي» للسباقات، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف راشد بورسلي، «ولد الدار» لحميد راشد علي الرايحي العليلي، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، «كوين موناكو» لصالح عمر بن حيدر، بقيادة الفارس وليام لين وإشراف المدرب هلال العلوي، و«ويلث أوف ويردز» لنقابة «بلو لاركسبور»، بقيادة برناردو بينيرو وإشراف المدرب عمر دراج.