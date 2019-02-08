جوائز مالية وعينية قيّمة في انتظار الجماهير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي، مبلغ 116 ألف درهم، قيمة للجوائز المالية لترشيحات الجمهور، حيث تبلغ قيمة جائزة الترشيحات للشوط الأول (5 آلاف درهم)، وقيمة جائزة الترشيحات للشوط الثاني (5 آلاف درهم).

وجائزة جبل علي المزدوجة «الثالث والرابع» (51 ألف درهم)، وجائزة الترشيحات للشوط الخامس (5 آلاف درهم)، وجائزة الترشيحات للشوط السادس (5 آلاف درهم).

وجائزة الشوط السابع (5 آلاف درهم)، وجائزة الترشيحات للأشواط السبعة (40 ألف درهم). كما تم رصد عدد كبير من الهدايا ، وهي عبارة عن جوائز عينية وإلكترونية قيّمة، سيتم السحب عليها بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبين الأشواط، وفي نهاية السباقات، بواسطة كوبونات مجانية توزع على بوابات الدخول.

وهذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة، وعددها 130 جائزة، حيث سيتم السحب على 20 جائزة في الثانية عشرة ظهراً، ويتم السحب أيضاً على 20 جائزة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، كما سيجرى السحب على 30 جائزة بين الأشواط، وذات الجوائز سيتم السحب عليها في نهاية السباقات. كما سيتم السحب على 30 جائزة في أماكن الضيافة، وهناك جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، ستوزع على 25 فائزاً، بواقع 400 درهم لكل منهم، وسيتم السحب عليها عقب نهاية السباق.