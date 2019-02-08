7 خيول تتنافس في الشوط الرئيس اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، السباق الثامن لمضمار جبل علي، والذي سيحمل اسم «سباق أم سقيم - يوم طيران الإمارات»، والذي يشتمل على 7 أشواط، برعاية «طيران الإمارات»، ومشاركة 78 خيلاً، بينما ستكون القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط 700 ألف درهم.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متوجه نحو الشوط الرابع الرئيس «طيران الإمارات»، لمسافة 1400 متر، والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم، بمشاركة 7 خيول قوية.

وسيكون الصراع على أشده خلال الشوط، بين «دراكو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، و«ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون، و«ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي أيضاً، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

كما يشارك في الشوط «سيرفر» لزعبيل الدولية للسباقات، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، «كليم ذي روزيز» لحمد راشد غدير، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، «جالسبرج» لفريق «البيت متوحد»، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، و«نايت كاسل» لمالكه علي حداد، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1950 متراً، والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، برعاية «المغامرات العربية»، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «برتنيشس» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «بريشين» لسعيد حاضر المزروعي، «كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري، «كالامازو» لسيد حشيش، «مدجج» لنقابة «بورسلي» للسباقات، «كومبليانس» لأبوظبي ريسنغ، «جرسيان سبيريت» لأبوظبي ريسنغ، «جاثي» .

لعبد الله سعيد النابودة، «كيلدير» لعلي صالح جويده، «اوسيان سنو» لمحمد سالم علي، «رافنز باك» لصالح عمر بن حيدر، «ريفر أوف جولد» لناصر عسكر، «سكاي رايدر» للإمارات للسباقات الترفيهية، «سورد أوف تروث» لنادي الشهامة للسباقات، «وينجز أوف جولد» لتيمول، «جود كريك» لبطي أحمد راشد عبد الله الشامسي.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1950 متراً، والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، برعاية «الإمارات للعطلات»، 9 خيول، أبرزها «دبلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، «فيتزسايمونس» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي.

ومن أبرز المتنافسين أيضاً «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية، «كوناني» لـ «جالاكسي للسباقات»، و«كيب أوف إيجلز» لصالح عمر بن حيدر.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس، برعاية «الإمارات للشحن الجوي»، لمسافة 1600 متر، والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «أنيشال» و«روكلي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «مجيب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «ستيل لايف» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «سلطانة» لإسماعيل محمد، «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني، «مانكايند» لصالح عمر بن حيدر.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع، برعاية «الإمارات سكاي واردز»، لمسافة 1000 متر، والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزهم «رافد»، «زراعي»، «الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «حمورابي» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «دوسك» لمحمد خليفة البسطي، و«إقليم» لأحمد غليطة المهيري.

ترشيحات «البيان »

الشوط الأول «كرينسبيل»

الشوط الثاني «كوناني»

الشوط الثالث «بوا دو بولون»

الشوط الرابع «دراكو»

الشوط الخامس «سلايل»

الشوط السادس «هوكر»

الشوط السابع «دوسك»

ترشيحات «الخبراء»

الشوط الأول «كيلدير»

الشوط الثاني «تريدس مان»

الشوط الثالث «جالس»

الشوط الرابع «ليثام سينت آنيس»

الشوط الخامس «المرتجز»

الشوط السادس «آروواي»

الشوط السابع «حمورابي»

ترشيحات «الملاك»

الشوط الأول «كيلدير»

الشوط الثاني «كوناني»

الشوط الثالث «بوا دو بولون»

الشوط الرابع «دراكو»

الشوط الخامس «سلايل»

الشوط السادس «آروواي»

الشوط السابع «دوسك»