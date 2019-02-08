مارتينا تهدي إسطبلات «إم 7» لقب الفهيدي للقدرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

توجت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون بكأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كلم، المصنف «نجمتين دولي»، والذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، لتهدي إسطبلات إم 7 لقب السباق، الذي شهد مشاركة 228 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وظفرت مارتينا باللقب على صهوة الجواد «طارق الغماسي»، مسجلة زمناً قدره 4.26.28 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «بيلايك المنيرة» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.26.29 ساعات.

وجاءت في المركز الثالث الفارسة الإسبانية مايلين كالفو، على صهوة الجواد «كيتيما بوميرانغ»، لتضيف الثنائية لإسطبلات إم 7، مسجلة زمناً قدره 4.32.06 ساعات.

المركز الرابع

واحتل المركز الرابع الفارس محمد حمود الغيلاني على صهوة الجواد «لونغرن داريس» لإسطبلات الريف، مسجلاً زمناً قدره 4.33.11 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس خلف أحمد الغيث، على صهوة الفرس «كلاريتا اس يو» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.34.07 ساعات.

وظفر بالمركز السادس، الفارس محمد سعيد البلوشي على صهوة الجواد «فازكو بيكاريل» لإسطبلات ند الشبا للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.44.18 ساعات.

واحتل الركز السابع، الفارس راشد ذياب المزروعي، على صهوة الجواد «مقدام» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 4.51.44 ساعات، ونال المركز الثامن، الفارس غيث عبد الواحد، على صهوة الجواد «تينور دى بونكيليت» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.51.49 ساعات.

سباق «التسعيرة»

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن كأس الفهيدي للقدرة، يعتبر من السباقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للفروسية، المعتمدة في روزنامة السباقات بالاتحاد الدولي، وتهدف إلى منح الفرصة لتأهيل الفرسان والخيول إلى المنافسات الأكبر.

موضحاً أن السباق شهد مشاركة واسعة، وجاء بوتيرة هادئة نسبياً، باستثناء المراحل الأخيرة، التي تميزت بوجود منافسة قوية بين إسطبل إم 7، الذي ظفر بالمركزين الأول والثالث، وإسطبل إم.آر.إم الذي نال المركز الثاني.

وعن سباق التسعيرة، الذي سيقام الأسبوع المقبل، قال العضب إن السباق يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والهدف منه هو إتاحة الفرصة أمام الإسطبلات الراغبة في نقل ملكية الخيول الفائزة، بموجب التسعيرات المحددة، في حال ارتأت اللجنة المنظمة اقتناء الخيول.

أداء مميز

وأفادت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون، بطلة كأس الفهيدي للقدرة، بأنها نالت شرف الفوز باللقب للمرة الأولى هذا الموسم مع إسطبلات إم 7، مشيدة بأداء الحصان البطل «طارق الغماسي»، الذي أثبت جدارته باللقب، بعد تقديم أداء مميز وقوي، خاصة في المرحلة الأخيرة. بدوره، أعرب الفارس سيف أحمد المزروعي، عن سعادته بالفوز بالمركز الثاني.

وقال إن السباق أفرز خيولاً جديدة في المركزين الأول والثاني، وإن اعتلاء منصة التتويج، يعتبر حافز له شخصياً، قبل المشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

أسماء جديدة

وأعرب المدرب محمد السبوسي، عن سعادته باعتلاء إسطبلات إم 7 منصة التتويج، والفوز بلقبي المركز الأول والثالث، وقال السبوسي لـ «البيان الرياضي»، إنهم حرصوا على استكشاف أسماء جديدة من خلال كأس الفهيدي للقدرة، بعد الابتعاد عن المشاركة بأسماء الخيول المعروفة صاحبة الإنجازات.

مشيراً إلى أن إسطبلات إم 7 وإسطبلات إم.آر.إم، نجحت في اكتشاف أبطال جدد عبر السباق، حيث تأهلت الخيول الفائزة بالمراكز الأولى إلى المنافسات الأعلى.

تتويج

توج محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، الأبطال الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس. كما حصل أصحاب الخيول الأبطال على جوائز عينية قيّمة، عبارة عن سيارات.