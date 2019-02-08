إطلاق أجندة النسخة الـ 26 لكأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، كشفت اللجنة العليا المنظمة المشرفة على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عن أجندة النسخة السادسة والعشرين، دعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء الخيل العربي الأصيل.

وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كافة المضامير العربية والعالمية، بالتزامن مع عام التسامح. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي أمس، بحضور مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمستشار فيصل الرحماني، المشرف العام للسباقات، وخليل الصفار نائب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية.

نجاحات

وتوجه مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بخالص الشكر والعرفان، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تقديراً لدعمهم السخي، وتوجيهاتهم السديدة، واهتمامهم الكبير، لتعزيز مسيرة النجاحات المتواصلة لمسيرة وريادة الكأس الغالية بكافة محطاتها العالمية.

تقدير

كما تقدم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر والتقدير، للقيادة الرشيدة، لدعمها ورعايتها المتواصلة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على مدار 26 عاماً، ودورها الكبير في إعلاء الخيل العربي، وترسيخ مكانته عالمياً.

وأعرب العواني عن فخره واعتزازه بإطلاق النسخة السادسة والعشرين، والتي تشمل 12 محطة عالمية، بما يعزز رسالة الإمارات السامية، ونهجها القائم على السلام والتسامح والمحبة تجاه شعوب العالم.

مؤكداً أن النجاحات الكبيرة التي حققتها سلسلة السباقات، ما هو إلا ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة المتواصل، واهتمامها الكبير بالحفاظ على منجزات تراثنا الأصيل، والتعريف به عالمياً، وإعلاء شأنه في مختلف السباقات والمهرجانات العالمية.

اهتمام

ورفع فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام لسباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لاهتمامه الكبير ودعمه السخي لسباقات الخيول العربية الأصيلة على الصعيد العالمي.

مشيداً باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمناً توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

ودوره الريادي للحفاظ على مكانة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في المضامير العالمية، لافتاً إلى أن متابعة سموه الدقيقة، واهتمامه الكبير، أحدث علامة فارقة في مسيرة سلسلة سباقات الكأس الغالية في كافة المحطات العالمية.

جولات

الجولات المعتمدة لعام 2019، ستكون على النحو الآتي: الانطلاقة 6 أبريل في مصر، 12 مايو بمضمار لونج شامب بفرنسا، المحطة الثالثة في مضمار دوندخت بهولندا 2 يونيو، موسكو المحطة الرابعة بشهر يونيو، ويستضيف مضمار تشرشل داونز في أمريكا المحطة الخامسة 15 يونيو، ومضمار سان سيرو بميلانو بإيطاليا، المحطة السادسة 23 يونيو.

ومضمار أوستند في بلجيكا، المحطة السابعة 29 يوليو، وفي 4 أغسطس، تقام المحطة الثامنة في بولندا، فيما ستقام المحطة التاسعة في ألمانيا 1 سبتمبر، في حين يحتضن مضمار دونكستر في بريطانيا، المحطة العاشرة 14 سبتمبر، وفي 17 نوفمبر، تعود سلسلة السباقات للمنطقة العربية، حيث يستضيف مضمار الدار البيضاء بالمغرب، المحطة رقم 11، في حين ستكون الرياض عاصمة السعودية، مسك ختام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بتاريخ 5 ديسمبر.