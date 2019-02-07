ألف درهم جوائز الترشيحات لمسابقات الجمهور 370

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات «ميدان»، جوائز مالية قيمة لمسابقات الترشيحات، تبلغ 370 ألفاً و925 درهماً، تفاصيلها كالتالي:

الفائز في مسابقة الأشواط الستة ينال مبلغ 66 ألفاً و925 درهماً، ويحصل من يرشح 5 خيول فائزة في 6 أشواط على مبلغ 6 آلاف درهم.

وينال من يرشح 4 خيول فائزة في 6 أشواط على مبلغ 4 آلاف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الأشواط المزدوجة المبكرة «الشوطين 2 و3» على مبلغ 25 ألف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الأشواط المزدوجة الوسطى «الشوطين 4 و5» على مبلغ 40 ألف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الأشواط المزدوجة الأخيرة «الشوطين 6 و7» على مبلغ 70 ألف درهم.

وتبلغ قيمة جوائز مسابقة الأشواط الثلاثية للأمسية «5 و6 و7» على مبلغ 112 ألف درهم.

وتبلغ جائزة الترضية للأشواط الثلاثية 2000 درهم. أما جائزة «السوبر فيكتا» المخصصة للشوط الخامس والخاصة بترشيح الخيول الحاصلة على المراكز الأربعة الاولى فتبلغ قيمتها 30 ألف درهم.

وتبلغ قيمة مسابقة «هاي فايف» للشوط السابع الأخير 15 ألف درهم.

الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني، وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول، وعلى المشارك القيام بترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة، مع فرصة الفوز بجوائز نقدية في كل أمسية السباق.