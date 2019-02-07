صراع الأقوياء على لقب 2000 جينيز الإمارات

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

يستضيف مضمار «ميدان» العالمي مساء اليوم، السباق السادس لكرنفال كأس دبي العالمي، والذي يتضمن 7 أشواط قوية ومثيرة، برعاية «مجموعة النابودة».

وستكون الأنظار متجهة نحو أهم شوطين خلال الأمسية، وهما الجولة الثانية لكأس آل مكتوم للتحدي، والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر للفئة الثانية (الشوط الخامس)، برعاية « النابودة قسم المنتجات المترابطة » وجائزته 450 ألف دولار.

ويتنافس في الشوط 6 خيول قوية، يتصدرها «سكند سمر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وأبرز المرشحين للقب «نورث أمريكا» و«كوزمو شارلي» لرمضان قاديروف، «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون، «سنيور إنفستمنت» لإسطبلات «فيرن سيركل بول فايرمان)» مجدالينا للسباقات كينيث ماكبيك)، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دوغ واتسون، «نيو تريلز» لحمدان سلطان السبوسي، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث «الجينيز»

كما يعد الشوط الثالث «2000 جينيز الإمارات» لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة، برعاية « شراكة النابودة أشوك ليلاند » وجائزته 250 ألف دولار، ثاني أهم أشواط الأمسية، حيث سيتنافس على اللقب 8 خيول قوية، يتصدرها «استهداف» لجودلفين، بقيادة الفارس كريستوف سومليون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «أيلول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، «فنتاس» للشيخ عبد الله المالك الصباح، بقيادة الفارس شين كيلي وإشراف ريتشارد هيوز، «ملفت» لـ «الغاندي للسباقات»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سانديب جاداف، «ريد كاكتوس» لمالكه لون كاج نيسلن، بقيادة الفارس كارلوس لوبيز، «ووكينج ثندر» لنقابة «فينكس للسيدات»، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، «مشهر» لمالكه إتش وبي، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، و«سبورتنج تشانس» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

الشوط الأول

تبدأ انطلاقة شوط الافتتاح «مجموعة النابودة التجارية» في السادسة والنصف مساء لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة، حيث يتنافس خلاله 9 خيول، يتصدرهم «الشهد» لصالح عمر بن حيدر، بقيادة الفارس وليام لي وإشراف المدرب هلال العلوي.

وأبرز المتنافسين على اللقب، «أنتيجوان روك» لصالح عمر بن حيدر، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب هلال العلوي، «كاراجنسكي» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، «مالتي كرنسي» لفريق «بايرلي»، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب هلال العلوي، «نبراس تايم» لطارق سعيد الطاير، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «الوفي» لأحمد الشيخ، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي . الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني « شراكة النابودة هاني وويل» لمسافة 3200 متر على المضمار العشبي، وجائزته 175 ألف دولار، مشاركة 6 خيول قوية، يتصدرها «ريد جاليليو» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وأقوى المنافسين «دوبهي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي، «إيرنشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سانديب جاداف، «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب إروين شاربي، «جوكبوكس جايف» لـ «ملبورن 10 للسباقات»، بقيادة كريستوفر هايس .

الشوط الرابع

يعتبر الشوط الرابع «النابودة للسفر» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، من بين أقوى الأشواط، وجائزته 135 ألف دولار. ويتنافس في الشوط 12 خيلاً، يتصدرهم «سيمبلايزيشن» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف شارلي آبلبي، «اكواريم» لنادي ملاك منتزه كينجسلي، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب مارك جونستون، «باروت» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب مايك دي كوك، «نورديك لايتس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي، «زوريون» لجودلفين، بقيادة كولم آودنهو وإشراف شارلي آبلبي، «كرونبرينز» لمالكه عبد المجيد اليوسفي، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب إروين شاربي، «ووك إين ذا صن» لـ «فينكس» للتهجين، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف، «كونكت» لسلطان علي، بقيادة كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، «اوريجنال تشويس» لإيه إيه جودمان، بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب وليام هاجس، «ديزرت فاير» لجودلفين، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «فنتورا نايت» لمنتزه ميدلهام للسباقات، بقيادة الفارس اويشين ميرفي وإشراف مارك جونستون، و«بولد ريكس» لمايك دي كوك، بقيادة الفارس سام هتشكوت.

الشوط السادس

ينتظر أن يشهد الشوط السادس «النابودة قسم السيارات» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، وجائزته 175 ألف دولار، صراعاً شرساً بين 12 خيلاً، مستواهم متقارب، ويتصدر المشاركين «توب إسكور» لجودلفين، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «انتساب» لمالكه ستيورات جراهام، بقيادة الفارس دانيل تودهوب وإشراف ديفيد اوميرا، «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة رويستون فرنش، «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف، «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف مصبح المهيري، «مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس، بقيادة ادري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «دريم توداي» لـ «ملبورن 10 للسباقات»، بقيادة كريستوفر هايس.

سعيد بن سرور: «استهداف» جاهز لـ« جينيز الإمارات» والمنافسة عسيرة

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، جاهزية المهر «استهداف» لجودلفين على خوض غمار سباق الشوط الثالث «2000 جينيز الإمارات».

وقال سعيد بن سرور: «استهداف» أنهى المنافسة لدى مشاركته في تحضيري البستكية بقوة كبيرة ويبدو بأن مستواه شهد تحسناً منذ تلك المشاركة، أود أن أراه يتخذ موقعاً بارزاً في سباق 2000 جينيز الإمارات«.

وأضاف:»المهر بحالة جيدة على الرغم من أن هذا السباق سيكون منافسة عسيرة للغاية بالنسبة له ".

14 خيلاً تتنافس على لقب الشوط السابع

يختتم السباق بالشوط السابع (النابودة للشحن) لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، وجائزته 135 ألف دولار، ويتنافس خلاله 14 خيلاً، يتصدرهم «لانسكي» لـ «فينكس» للتهجين، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف.

وأبرز المشاركين «الفلك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف مايك دي كوك، «أمازور» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة بن كورتيس وإشراف إسماعيل محمد، «فيكتوري ويف» لجودلفين، بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف سعيد بن سرور، «مبتسم» لجودلفين، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي، «ريس داي» لجودلفين، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «جود إيفورت» لعبد الله المنصوري، بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، «بويتس سوسايتي» لبدر عبد الله المطوع، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «فري سكيب» لنقابة «سيتي للفروسية»، بقيادة الفارس وليام لي وإشراف ديفيد مارنين، «لاف دريمز» لمزارع «كرون»، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف مارك جونستون، «تريكباج»، بقيادة كارلوس لوبيز .