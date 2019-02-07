كأس الفهيدي للقدرة ينطلق في سيح السلم اليوم

المصدر: Ⅶ دبي-علي الظاهري

ينطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، سباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كلم، المصنف نجمتين دولي في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة نخبة من الفرسان من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وينقسم السباق إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المحور الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المحور الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «المحور الأزرق»، والمرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كلم «المحور الأبيض».

وتم رصد جوائز قيّمة للفائزين في السباق، حيث سينال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى جوائز عينية قيّمة، عبارة عن سيارات، فيما سيحصل الفائزون من المركز الرابع وحتى المركز العاشر، على جوائز نقدية قيّمة، واشترطت اللجنة المنظمة، أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة، وسيعقد اجتماع تنويري صباحي عند مكان الفحص البيطري قبل انطلاقة السباق، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي يجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها، عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية، ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسوف يتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق الوجود في مداخل البوابة البيطرية، ويمنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق.