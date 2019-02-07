الإمارات وغنتوت يبلغان نهائي كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تأهل فريقا الإمارات وغنتوت إلى المباراة النهائية لبطولة كأس دبي الفضية للبولو 2019، من خلال ما أسفرت عنه نتيجة مباراتي دور نصف النهائي اللتين أقيمتا، أول من أمس، وأسفرتا عن فوز فريق الإمارات على فريق الحبتور بنتيجة 6/‏9، وتفوق فريق غنتوت على فريق ديزرت بالم بنتيجة 9/‏15، ليلتقيا وجهاً لوجه في نهائي البطولة يوم غدٍ، بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي، وفي اللقاء الأول، جاء المستوى متكافئاً من الجانبين، في البداية حيث تعادلا في الشوطين الأول والثاني 1/‏1 ثم 3/‏3، وبعدها أنهى الإمارات الشوط الثالث متقدماً 4/‏5، وكشر عن أنيابه في الشوط الرابع وضاعف رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف، ويرد عليه الحبتور بتسجيل هدفين لتصل النتيجة 8/‏6، لصالح فريق الإمارات، والذي واصل تألقه مضيفاً هدفه التاسع في الشوط الخامس والأخير، ليصعد للنهائي، وفي المباراة الثانية، قدم فريق غنتوت عرضاً قوياً استحق به الفوز على ديزرت بالم، وبعد أن أمطر مرماه بستة أهداف في الشوط الأول مقابل هدف لفريق ديزرت، وأنهى الشوط الثاني متقدماً 7/‏3، ويضغط عنتوت في الشوط الثالث ويضيف ثلاثية رائعة للنجم زافيتا الذي أحرز 9 أهداف أي يمثل ثلثي قوة فريقه التهديفية ليصل بالنتيجة 10/‏3، وفي الشوط الرابع حسّن فريق ديزرت بالم النتيجة، حيث بلغت 11/‏6، وفي الشوط الخامس يضيف غنتوت أربعة أهداف دفعة واحدة رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً، وفي المقابل أضاف ديزرت 3 لم تشفع له ليفوز غنتوت بالنتيجة 15/‏9.