دولية «أم الإمارات» لقفز الحواجز في أبوظبي اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن استكمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات النسخة السادسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز اليوم، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، حيث يشهد هذا العام، مشاركة محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، لأكثر من 130 فارساً وفارسة من ألمع الأسماء في عالم الفروسية من دولة الإمارات، وما يزيد على 25 دولة، للتنافس على مدى الأيام الثلاثة للبطولة، ضمن سبع فئات أساسية للفوز باللقب، وجوائز البطولة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 650,500 درهم، وتُعقد البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات، ووفقاً لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، وسيشهد كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، عودة «قرية الفروسية»، الحافلة بالأنشطة التفاعلية ذات الطابع التعليمي والترفيهي للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد النجاح المذهل الذي حققته العام الماضي، بصفتها فعالية ممتعة لكافة أفراد العائلة، حيث ستشمل أنشطة القرية، جولات لركوب المهور، وألعاب ممتعة مستوحاة من عالم الفروسية، من شأنها تشجيع الأطفال والشباب على ركوب الخيل، مع التعرف إلى هذا العالم عن كثب.