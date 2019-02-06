فوز «زيدان» و«مهرة» في كأس البولو

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

حقق فريقا زيدان ومهرة فوزين مستحقين على منافسيهما فريقي ذئاب دبي وأبوظبي، وذلك ضمن منافسات «الملحق» لكأس دبي الفضية للبولو، والتي أقيمت أول من أمس، ومن المقرر أن تختتم يوم بعد غد الجمعة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

وحقق فريق زيدان فوزه على ذئاب دبي بنتيجة 9 مقابل ستة أهداف، بعد مباراة تسيد فيها المباراة فريق زيدان بقيادة رجا أبو الجبين، واعتباراً من الشوط الثاني نجح فريق زيدان في فرض سيطرته على المباراة.

وشهد الشوط الثالث تقدما كاسحا لفريق زيدان لينتهي بنصف درزن، ويواصل سيطرته في الشوط الرابع ويرفع رصيده من الأهداف إلى تسعة أهداف مقابل هدفين للذئاب، وفي الشوط الخامس يركن فريق زيدان إلى الفارق في الأهداف ويترك الفرصة لفريق الذئاب الذي ينجح في إحراز أربعة أهداف تباعاً وسط تجمد رصيد زيدان عند تسعة أهداف، وأحرز مارتن غاندرا لاعب زيدان أربعة أهداف ليلاقي فريق مهرة على كأس هيلدون 2019.

وشهدت المباراة الأولى بين فريق أبوظبي وفريق مهرة تنافسا مثيرا، حيث لعب فريق مهرة وفي جعبته نصف جول فارق التصنيف، إلا أن فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني نجح في إنهاء الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ونصف الهدف، وفي الشوط الثاني أحرز فريق مهرة أربعة أهداف لينهي الشوط الثاني بتقدمة بستة أهداف ونصف، ويتساوى أداء الفريقين في الشوط الثالث ويحرز كل فريق هدفين، إلا أن الشوط الرابع شهد تفوقا ملحوظا لفريق مهرة ليضيف هدفين فيما يسجل فريق أبوظبي هدفا واحدا.

وشهد الشوط الخامس انحيازا لفريق مهرة بفضل خبرة وتألق بيلايو الذي أحرز (7) أهداف.