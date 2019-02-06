اتحاد الفروسية يختتم دورة تطوير البيطريين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

اختتم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أول من أمس في مقر الاتحاد في أبوظبي، دورة البيطريين، التي تأتي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتطوير المؤسسات العاملة كافة في المؤسسات الحكومية الصحية عامة والبيطرية خاصة ومنها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وتأتي جهود اتحاد الفروسية والسباق، بالتعاون مع اللجان المنظمة في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة وقرية بو ذيب الدولية للقدرة والاتحاد الدولي للفروسية، لتفعيل واستكمال برنامج تطوير البيطريين في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عبر مجموعة من الدورات لنخبة من الأطباء البيطريين في الجهاز مروراً بكافة المتطلبات والقواعد المتبعة من الاتحاد الدولي، إلى أن وصلوا إلى فئة ثلاث نجوم في التحكيم الدولي للسباقات.

وتهدف الدورات إلى توضيح آخر القوانين والمستجدات والتحديثات المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، ولصقل خبرات البيطريين وزيادة الوعي بينهم.

تطوير الخبرات

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالدورات التي يقوم بها الاتحاد لصقل خبرات البيطريين في الدولة، كما شدد على أهمية تطوير وصقل خبرات الكادر البيطري، لما لذلك من تأثير عظيم على تقدم رياضة الفروسية والحفاظ على المستوى العالمي الرفيع الذي وصلت إليه دولتنا الغالية، في استضافة كبرى منافسات وفعاليات الفروسية حول العالم. كما عبر الريسي عن سعي الاتحاد لبذل كل الطاقات الممكنة لاستكمال البرنامج الطموح.