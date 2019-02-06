إنتاج مربط دبي يتألق في بطولات الخليج

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

لفت إنتاج مربط دبي للخيول العربية انتباه مجتمع بطولات الخليج العربي بقوة، في كل من بطولة المهرجان السعودي للخيل العربية ومهرجان الكويت الدولي للجواد العربي في نسخته الثامنة، حيث سجلت مجموعة خيول من ماكينة جمال الخيل العربية الأصيلة وأسطورة الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم، بصمات جديدة لإنتاج مربط دبي بنيل كل أصناف المعادن النفيسة والتتويج بالمراكز الأولى، ضمن منافسات قوية شهدتها البطولتان بين أجود الخيول التي دفعت بها أبرز المرابط الدولية.

وتقاسمت الخيول الفائزة في البطولتين مصدر إنتاجها من مربط دبي، وتحديداً من صاحب أقوى سجل إنتاجي في العالم المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم منتج أبطال العالم. ففي بطولة المهرجان السعودي للخيول العربية مكن المهر دي جلاء وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي داليا من نيل ذهبية الأمهار، وتتويج مربط الهدد لمالكه علي هادي اليامي.

بطولة الكويت

وفي بطولة مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي تمكنت المهرة دي شوف، وهي من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي سحابة، من تتويج مربط الشريعان والرسمان لمالكه عبدالعزيز الشريعان بذهبية بطولة المهرات. وتمكن المهر دي عسلي، وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إيلي فلامينكا، من تتويج مربط البارق أرابينز بفضية المهور. وانتزع المهر العائدة ملكيته للسيد أحمد عبد العزيز البابطين، المهر دي كحيل وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي مودة برونزية بطولة المهور.

أهداف كبرى

عبر المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي، عن سعادته بتألق الإنتاج المحلي للمربط خلال البطولتين الكبيرتين اللتين أقيمتا في المملكة العربية السعودية والكويت. وقال: «إنه أمر رائع أن تشعر بطعم الفوز عندما يحقق إنتاجنا إنجازات مع أشقائنا، ويصبح النجاح قيمة مشتركة. عندما أمر فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء مربط دبي وجّه سموه بأن نضع نصب أعيننا تطوير مستوى جودة الخيل العربية الأصيلة وانتشارها في موطنها بالجزيرة العربية.

ولذلك نعتبر تألق إنتاجنا المحلي في الدول الشقيقة إنجازاً يصبّ في نفس مرمى أهدافنا الكبرى. وقد برهنت البطولتان الأخيرتان والبطولات السابقة عن التطور الكبير الذي حققه مربط دبي في تطوير الخيل العربية وتمكين المرابط الخليجية من تملك أفضل الخيول واعتلاء منصات التتويج في البطولات الإقليمية والعالم بما فيها بطولة العالم».

إنتاج

بالإنجازات الجديدة لإنتاج مربط دبي يتأكد الدور الإنتاجي القيادي للمربط وماكينته الإنتاجية الكبرى الفحل العالمي إف إيه إل رشيم.