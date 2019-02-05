«مكرم» يتوّج بلقب سباق «المفرق» للتكافؤ

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

توج الجواد «مكرم»، العائد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب سباق «المفرق» للتكافؤ، في الشوط الثالث من الحفل العاشر، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، أول من أمس، والذي اشتمل على 6 أشواط، وجاء فوز «مكرم»، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف إيريك ليمارتنيل، بعد أن قطع مسافة السباق 1600 م في زمن قدره 1:46:13 دقيقة، بفارق كتف عن الفرس «بينونة» لصاحب السمو رئيس الدولة أيضاً، بقيادة رويستون فرنش، وشارك في هذا الشوط 12 خيلاً، فيما سيطرت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على لقب سباق «رابين آب» لمسافة 1600 م، خلال الشوط السادس الأخير، وهو الأغلى والأبرز في الحفل، بحصولها على المركزين الأول والثاني، بعد منافسة قوية مع 14 من نخبة الخيول، أسفرت عن تتويج «جذور» باللقب، في زمن قدره 1:37:90 دقيقة، بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف إروبن شاربي، ونجح الجواد «مشاهير»، الذي كان من ضمن الاحتياط، في إحراز المركز الثاني بفارق 3 أطوال إلا ربع، بقيادة الفارس داني أونيل.

أشواط وأبطال

وفي الشوط الأول من سباق «الخزنة» لمسافة 1600 م، بمشاركة 12 خيلاً، وجوائز مالية 80 ألف درهم، نال اللقب «داسان دي إيه» لخالد محمد رحمة، بقيادة سعيد المزروعي وإشراف هلال العلوي، وجاء ثانياً بفارق طولين وربع الطول، «إيه إف ماكر» لخالد النابودة، بقيادة تاج أوشي وإشراف إرنست أورتيل، وانتزع «إيه إف صعبة»، لخالد خليفة النابودة، لقب الشوط الثاني من سباق «الجزيرة» المخصص للمبتدئات، لمسافة 1600 م، بمشاركة 12 خيلاً، وجاء فوز المهرة البطلة، بقيادة تاج أوشي، وحل ثانياً بفارق طولين، الفرس «مروة ورسان» لإسطبلات ورسان، بقيادة بن كورتيس وإشراف جاكي ويكهام، فيما نجح الجواد «إم إتش تواق» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، في نيل لقب الشوط الرابع من سباق «جبل الظنة»، لمسافة 2200 م، بمشاركة 11 خيلاً، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف إيليس جين، وجاء ثانياً بفارق عنق «إيه إف المنتقم» لخالد النابودة، بقيادة أنطونيو فريزو.

كأس الوثبة

وفي الشوط الخامس لسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 م، ذهب اللقب إلى «آر بي إنفرنو»، العائد إلى سلطان علي، بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، وحل ثانياً بفارق عنق «حوافز» لسالم على مرشد المرر، بقيادة كونور بيسلي وإشراف رضا بن عطية، وعقب كل شوط من أشوط الحفل الستة، تم تتويج الفائزين، بواسطة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

منافسة جاذبة

ومن جانبها، أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، أن سباقات كأس الوثبة ستاليونز، أصبحت منافسة جاذبة للملاك المواطنين، للمشاركة في تلك السباقات، لما يجدونه من دعم مادي ومعنوي، يقدمه مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، حرصاً على مضاعفة اهتمام الملاك بالخيول، والمشاركة في السباقات، بهدف تطوير أداء الخيول، وأكدت صوايا أن سباقات الوثبة ستاليونز، أفرزت مُلاكاً مواطنين جدداً، ومنحت الفرصة للكثير من المدربين المواطنين لإثبات وجودهم في السباقات التي تقام على مضماري نادي أبوظبي للفروسية، ونادي العين للفروسية، وهذا يتضح من تنوع الملاك الفائزين في الجولات السابقة، الشيء الذي يعكس قوة المنافسة بينهم، وحرصهم على التتويج باللقب العام، الذي يحصل عليه المالك الفائز بالمركز الأول، في أكثر عدد من السباقات على مضماري أبوظبي والعين.

النعيمي: 2.5 مليون درهم جوائز كأس رئيس الدولة

أكد عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أنه بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تتواصل الاستعدادات المكثفة لسباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الذي سيقام يوم الأحد المقبل على المضمار العشبي للنادي، ذاكراً أن السباق يشهد مشاركة نخبة من أقوى الخيول العربية من الداخل والخارج سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي سيعقد في مقر النادي يوم الخميس المقبل، تزامناً مع الإعلان عن تفاصيل سباق كأس رئيس الدولة للقدرة، الذي سيقام على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة يوم السبت المقبل، وأشار النعيمي إلى أن إجمالي الجوائز التي تم رصدها للفائزين في سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية 2 مليون و500 ألف درهم، كما تم رصد مبلغ 380 ألف درهم للفائزين في سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة الذي سيقام في اليوم نفسه بنادي أبوظبي للفروسية، وأوضح النعيمي أنه بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ستقيم اللجنة المنظمة لسباق كأس رئيس الدولة للقدرة، حفل عشاء للفرسان المشاركين في السباق مساء الخميس المقبل في مقر مهرجان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التراثي بمنطقة الوثبة، ووجه النعيمي الدعوة لكل الجماهير، وعشاق الخيول، لمتابعة الحدث المهم في مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مشيراً إلى أن وجود الجماهير في المدرجات، ومتابعة السباقات، يسهم في نجاحها ويرفع من درجات التنافس بين الفرسان. أبوظبي- البيان الرياضي