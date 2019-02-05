طرفا نهائي كأس دبي الفضية للبولو يتحددان اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

يتحدد اليوم، طرفا المباراة النهائية، على كأس دبي الفضية للبولو، من خلال ما تسفر عنه نتيجة مباراتي الدور نصف النهائي، اللتين تقامان على ملاعب نادي ومنتجع دبي للبولو والفروسية، الأولى تجمع بين فريقي الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، تليها مباراة فريق ديزرت بالم مع فريق غنتوت، والفائزان يشقان طريقهما إلى النهائي، والاقتراب من معانقة كأس البطولة، يوم الجمعة المقبل، وتملك الفرق الأربعة كل مقومات الفوز، من لاعبين وخيول، إلا أن لكل مباراة ظروفها، ولا بد أن يكون هناك تفاهم وتجانس بين اللاعبين، إلى جانب قوة الخيول، وأن يستطيع كل فريق أن يوزع مهام لاعبيه على مدى الأشواط الخمسة، من حيث التوازن الدفاعي والهجومي، وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات، ومعها الثلاثي المحترف اليجاريو موزو 8 جول، ووماتيس 6 جول، وتوماس بانيللو 4 جول، وسيكون الفريق اليوم أمام اختبار قوي، في مواجهة فريق بحجم فريق الحبتور، والذي يملك هانديكاب 20 جول، ويضم محمد الحبتور، وهييجو لويس 3 جول، والأسطوري فاكوندو سولا 9 جول، وتومي بيريز فورد 8 جول، وفي المباراة الثانية، فإن ديزرت بالم يعد أكثر الفرق المشاركة في البطولة توازناً، ويضم راشد البواردي 2 جول، وكاميللو كاستينولا 5 جول، ومارتن فالنت 5 جول، وبارتولوم كاستينولا 6 جول، وفي المقابل، يتشكل فريق غنتوت من يوسف بن دسمال 1 جول، وسيلعب بوتيستا 4 جول، إلى جانب خوانزا فاليتا 8 جول، ومارتن دونوفان 5 جول، وهو ما يشكل قوة دفاعية وهجومية كبيرة.