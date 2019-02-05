25 دولة تشارك في بطولة أكاديمية «أم الإمارات» لقفز الحواجز

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

تقام بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها السادسة يومي الخميس والجمعة المقبلين، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، بمشاركة أكثر من 130 فارساً وفارسة من 25 دولة، يتنافسون ضمن 7 فئات مختلفة على جوائز مالية قيمتها 650 ألف درهم، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وبتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

شكر وتقدير

وتم كشف النقاب عن جدول فعاليات البطولة خلال مؤتمر صحفي نظّمته الأكاديمية، صباح أمس، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، عبرت خلاله أمل العفيفي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، على ما تقدمه من دعم دائم للنساء الإماراتيات، وقالت: إن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تواصل ترسيخ مكانتها على مدى السنوات كونها واحدة من أهم الفعاليات الرياضية، إضافة إلى تبوّئها لمكانة عالمية مرموقة كونها منصة رائدة لرياضة الفروسية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وأضافت العفيفي: «يتمحور الهدف الرئيس لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية حول تمكين المرأة في المجتمع المحلي وتشجيعها على خوض تجارب رائدة في عالم الرياضة وتحقيق طموحها. ونأمل من خلال هذه البطولة أن نستمر في دعم النساء في المجتمع الإماراتي على تحقيق ذلك، وتزويدهم بالمنصة التي يستحقونها لحصد النجاح والتألق والاحتراف في عالم الرياضة.

دعم البطولة

ومن جانبه، قال خالد الجنيبي، منظم البطولة إنهم سعداء بالمساهمة من جديد في دعم البطولة المميزة التي تحمل اسماً غالياً، مؤكداً بذل كل الجهد حتى تحقق البطولة النجاح المطلوب.

فيما أكد محمد نحيب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية حرصهم في أبوظبي للإعلام ممثلة في قنوات أبوظبي الرياضية على تقديم الدعم اللازم لمختلف البطولات المحلية والدولية بما يسهم في انتشارها، مؤكداً أن قنوات أبوظبي ستشكل حضوراً بارزاً لتغطية الحدث عبر فريق عمل إعلامي وفني متميز.

تعزيز

أكدت شمسة الهنائي، رئيسة قسم الاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يسهم في التشجيع على تبنّي أنماط الحياة الصحيّة في المجتمع الإماراتي، وتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة.