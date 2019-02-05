أضخم مهرجان بولو في العالم بدبي 15 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، ينطلق مهرجان كأس الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للبولو، الجمعة المقبلة، الموافق الـ 15 فبراير الجاري، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، والذي تتجاوز جوائزه المليون درهم، ويحظى بمشاركة أبرز نجوم العالم، الذين يشكلون فريقين، وبهانديكاب يصل إلى 28 جول، وهو التصنيف الأعلى لبطولات العالم، كما يشهد المهرجان، مشاركة اللاعبين المواطنين بفريقين، بينهم ثلاث لاعبات.

من جانب، وجّه القطب النصراوي، حميد بن دري، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، لرعايته ودعمه للمهرجان، الذي يقام للمرة الأولى، مشيراً إلى أن مهرجان كأس الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أقيم بناء على توجيهاته الكريمة، ودعماً لهذه الرياضة، التي بدأت تكتسب مكانة متميزة على الساحة الدولية، وأصبحت في مقدم أولويات البولو العالمي.

مشيراً إلى أن الفرق المشاركة، سوف ترتدي قمصاناً تحمل شعار نادي النصر الرياضي، وستحمل هذه الفرق أسماء الخيول التي حققت إنجازات تاريخية مشرّفة للإمارات، وهي «نشوان» أفضل الخيول التي امتلكها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهو بطل الديربي الإنجليزي، والتاج الثلاثي الأوروبي، والذي أرهق منافسيه في سباقات 2000 جينز بنيو ماركت، وفاز بفارق خمسة أطوال، و«سلسبيل» بطل الديربي الإيرلندي والفرنسي، وقد فازت بسباق 1000 جينيز بستة أطوال، و«إرهاب» والفائز بالديربي عام 1994، بمضمار ابسوم، كما فاز بالمركز الثاني في فيلدستيكي، وبعدها ذهب إلى يورك، وفاز بسباق دانتي ستيكس، و«حفيد» الذي صال وجال، وحقق الكثير من الإنجازات.

وسيتضمن فقرات المهرجان مباراتين، الأولى بين فريقين من المواطنين، يتنافسون في ما بينهم في مباراة من شوطين، ويعقبها مباراة المحترفين من شوطين أيضاً، ثم تتويج اللاعبين المشاركين، حيث يمنح المحترفون جوائز مالية، فيما يمنح المواطنون جوائز عينية قيمة. وتضم مجموعة المحترفين كلاً من فاكوندو 9 جول، واليجاريو 8 جول، وسواليتا 8 جول، وراؤول 7 جول، وماركوس 7 جول، وسانتياغو 6 جول، وماتيس 6 جول، واندريس 6 جول، وتوماس ارياردي 6 جول، ومارتين 5 جول.

أما مجموعة اللاعبين واللاعبات المواطنين، فهم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة علياء آل مكتوم، والشيخة موزة آل مكتوم، إلى جانب محمد الحبتور وراشد الحبتور وفارس اليبهوني وراشد البواردي ومحمد بن دري وراشد الفلاحي وعمرو زيدان وحبتور الحبتور وطارق الحبتور.