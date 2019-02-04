«مزدوج» بطل الشوط الرئيس في «ميدان»

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا-خالد المهيري -Ⅶ دبي - البيان الرياضي

خطفت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الأضواء في السباق الثالث عشر لمضمار «ميدان» برعاية «مبادلة للاستثمار»، إذ حقق «ثاقب»، لقب الشوط الثاني «كأس مصدر» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، فيما نال «مزدوج»، لقب الشوط الخامس الرئيس «كأس هيلث بوينت معاً لصحة أفضل» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي.

كما اقتنص «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، لقب الشوط السادس «كأس الياه سات» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي. وحقق المدرب ساتيش سيمار، ثلاثية خلال الأمسية، عبر «بيتشكومبر باي» بطل الشوط الرابع، «مزيد» بطل الشوط السادس، و«ريفلسكوب» بطل الشوط السابع.

«سولار شاور» نجم الافتتاح

حقق «سولار شاور» لمالكه صالح عمر علي بن حيدر، لقب الشوط الأول «كأس أبطال مبادلة» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام لي وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.59 دقيقة، وبفارق 12 طولاً ونصف الطول عن الوصيف «مان هنتر» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب مجيب رحمان.

وفي الختام، قامت هميان المريخي مساعدة مدير الشراكات، بتتويج الأبطال.

«ثاقب» بطل الثاني

ظفر «ثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثاني «كأس مصدر» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب إروين شاربي، مسجلاً زمناً قدره 2.09.02 دقيقة، وبفارق طول عن «سي إسكيمر» لـ «أبوظبي ريسنغ»، الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس وليام لي وإشراف المدرب هلال العلوي.

وحل ثالثاً «انري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كورتيس، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام، قام نيل هانجان المدير المالي بـ «مصدر» بتتويج الأبطال.

«بلا شك» يظفر بالثالث

اقتنص «بلا شك» لفوزي عبد الله ناس، لقب الشوط الثالث «كأس الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.52.74 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف «شانتي ستار» لنقابة «بورسلي» للسباقات، بقيادة الفارس بيرانتونيو كونفرتينو وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وفي الختام، قام بيتر ويلر المدير التنفيذي في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، يرافقه لاعبو منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، بتتويج الأبطال.

«بيتشكومبر باي» يحقق الرابع

حقق «بيتشكومبر باي» لـ «إيه سي إلينجتون»، لقب الشوط الرابع «كأس مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للرعاية الصحية» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.13.74 دقيقة، وبفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «باور لينك» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سانديب جاداف.

وفي الختام، قام جاكويس كوبرسي ممثل «مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي»، بتتويج الأبطال.

«مزدوج» نجم الرئيس

اقتنص «مزدوج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الخامس الرئيس «كأس هيلث بوينت معاً لصحة أفضل» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 205 آلاف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.50.57 دقيقة، وبفارق طول عن الوصيف «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي. وجاء في المركز الثالث «آبف نورمال» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وفي الختام، قام الدكتور خوسيه لوبيز المدير التنفيذي لـ «هيلث بوينت» بتتويج الأبطال.

«مزيد» يفوز بالسادس

ظفر «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بلقب الشوط السادس «كأس الياه سات» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.40.11 دقيقة، وبفارق طول عن «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي، والذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام، قام حمد الطاير نائب رئيس وحدة الأعمال في «الياه سات»، بتتويج الأبطال.

«ريفلسكوب» مسك الختام

اقتنص «ريفلسكوب» لإسطبل «هوت سكوت» للسباقات، لقب الشوط السابع الأخير للأمسية «كأس جزيرة الماريا» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.09.90 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «لجينداري لانش» لإسطبل «العفو» للسباقات، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وحل في المركز الثالث «ضامن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام، قام مروان الفلاسي نائب الرئيس، بتتويج الأبطال.

مفاجآت

أطاحت مفاجآت السباق آمال الجمهور في مسابقات الترشيحات، حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة ولا ترشيح 5 خيول فائزة. ونجح 14 شخصاً في ترشيح 4 خيول فائزة وحصل كل واحد منهم على مبلغ 995 درهماً. ونجح شخصان في الفوز بمسابقة الترضية للأشواط الثلاثية برصيد 42 نقطة ونال كل منهما مبلغ 1000 درهم.

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تقرر إضافة شوط إلى الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي يوم 7 فبراير المقبل، وسيكون مخصصاً للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، عمر 3 و4 سنوات على المضمار الرملي، وقيمة جائزته 45 ألف دولار.

يوم تثقيفي وترفيهي في «ميدان» للمدارس

نظم قسم الخدمات المجتمعية والتعليمية بمجموعة «ميدان»، يوماً تثقيفياً وترفيهياً لطلاب المدارس في إمارة دبي، بالتزامن مع الأمسية الثالثة عشرة لمضمار «ميدان».

وأكد محمد كرم مسؤول الخدمات المجتمعية والتعليمية في برنامج «ميدان» التعليمي للفروسية، أن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج «ميدان» التعليمي للفروسية، وبدعم من سعيد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، ومليح البسطي عضو مجلس إدارة «ميدان» رئيس لجنة السباقات بالمضمار، الأب الروحي للبرنامج، وفرانك جبرايل المدير التنفيذي للسباقات؛ بهدف ترسيخ ثقافة الفروسية في نفوس الطلاب، في جو من البهجة والسرور.

وأضاف محمد كرم، إن تزامن الفعالية، مع أمسية سباق «ميدان»، أعطى جميع المشاركين الفرصة لرؤية مدى قوة وإثارة سباقات «ميدان»، والتي باتت تشد أنظار العالم لها، وأصبحت حديث كافة محبي ومتابعي رياضة الفروسية وسباقات الخيل.

وقال محمد كرم، «إن أكثر من 20 جنسية من 18 مدرسة حكومية وخاصة في الدولة، شاركت في الفعالية، حيث عبّروا عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه. وأضاف محمد كرم، «إن عدد المشاركين في البرنامج من شهر سبتمبر الماضي إلى يناير وصل إلى 2200 طالب وطالبة».

مصبح المهيري: فوز «مزدوج» يبشر بالخير

أعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته البالغة وفخره بفوز مزدوج لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس الرئيس، مشيداً بأداء البطل خلال السباق وتفوقه على نخبة الخيول المشاركة في الشوط.

وقال المهيري لـ«البيان الرياضي»: إن البطل يبشر بالخير وخاصة بعد أن حل وصيفاً بفارق رقبة في مشاركته السابقة بمضمار ميدان. وعن مشاركته المقبلة، قال إنه سيشارك على نفس المسافة التي يفضلها على المضمار العشبي.

إشادة

أشاد المدرب إروين شاربي بالأداء الرائع الذي قدمه ثاقب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي حقق لقب الشوط الثاني. وقال شاربي في تصريح لـ«البيان الرياضي»: إن ثاقب تطور مستواه كثيراً، وخاصة أن مسافته المفضلة من الميل إلى 2000 متر، وقد ناسبته المسافة والأرضية الرملية، مشيداً بقوة المنافسة في الشوط، حيث كان البطل جاهزاً ومستعداً لها.

محمد مبارك: أصحاب الهمم يشاركون في الفروسية بالأولمبياد الخاص أبوظبي 2019

أكد محمد مبارك إداري منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم المشارك في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، أن أصحاب الهمم سيشاركون في منافسات الفروسية والتي ستقام في البطولة، خاصة قفز الحواجز، وسيمثل الفريق عبيد عبد الله، سارة عبد الله، وفاطمة عبد الله.

وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي»: إن الفريق سبق له المشاركة في «لوس أنجليس» في أمريكا وفي مصر، بالإضافة إلى بطولة ولي عهد البحرين.

وتمنى مبارك أن يحقق الفريق نتائج مشرّفة تعكس المجهود الكبير الذي بذل لإعداده وتأهيله للمشاركة في البطولة. دبي - البيان الرياضي

ساتيش سيمار: «مزيد» متطور

أشاد المدرب ساتيش سيمار، بالفوز الرائع الذي حققه «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم في الشوط السادس، مؤكداً تطور مستواه، مقارنة بأدائه في مشاركاته السابقة.

وعن فوز «ريفلسكوب»، قال ساتيش بأن البطل قهر المستحيل، وحقق فوزاً صعباً من البوابة رقم «15».دبي - البيان الرياضي