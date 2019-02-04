المهيري بطل «دولية حاكم الشارقة» لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

توّج الفارس عبد الله حميد المهيري على صهوة الفرس «شا شا شا 7»، بلقب الجائزة الكبرى في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، من فئة الخمس نجوم، في نسختها الثانية، منذ أن تم ترفيعها العام الماضي، وأصبحت واحدة من أرفع بطولات القفز، بمواصفاتها الفنية، وحجم المشاركة فيها من نخبة الفرسان في العالم، وجرت فعاليات البطولة على مدى أربعة أيام، وأقيمت منافساتها على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وتزامنت معها بطولة دولية من فئة النجمتين، وأخرى من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، إلى جانب منافسات دولية لفئات الفرسان الأطفال والناشئين والشباب، في نهائيات المراحل السنية لفرسان دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية.

تميز

وتضمنت البطولة الرئيسة، ختام جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، وجرى الإعلان عن أسماء الفرسان الثلاثة الذين سيشاركون دول الشرق الأوسط في الحدث العالمي بالسويد، شهر أبريل المقبل، والفرسان هم، السعودي رمزي الدهامي برصيد (67) نقطة، والإماراتي عبد الله حميد المهيري برصيد (57) نقطة، والسعودي الشاب خالد عبد الرحمن المبطي برصيد (53) نقطة، كما أعلن عن الفارسين اللذين سيمثلان دول شمال أفريقيا ضمن المجموعة السابعة، وهما المصري عبد القادر سعيد برصيد (65) نقطة، ومواطنه محمد طلعت برصيد (52) نقطة.

حضور

شهد فعاليات الختام، وقام بتتويج الفائزين، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، الرئيس الفخري للبطولة، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير النادي، مدير البطولة، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية كأس البطولة، ومن الاتحاد الدولي للفروسية، جون روش، الرئيس التنفيذي لقفز الحواجز، مدير كأس العالم لقفز الحواجز، وستيفن الينبروغ رئيس لجنة قفز الحواجز بالاتحاد الدولي، وممثلو الجهات الراعية لمنافسات البطولة، وجمع كبير من ضيوف الحدث من داخل وخارج الإمارات، وجمهور غفير، استمتع بمنافسات البطولة، وتجاوب معها بإيجابية.

إهداء

وقال الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي: «نتشرف بإهداء هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مضيفاً أنه قليل، مقارنة بما يقدمه سموه من توجيهات ودعم لنادي الشارقة للفروسية، ولأبنائه الفرسان، شاكراً الجمهور الكبير الذي شهد فعاليات البطولة، وجميع الضيوف، واللجان التي عملت لإنجاح البطولة، وبارك الفوز للفارس عبد الله حميد المهيري، وكل فرسان الإمارات».

استعراض

في منافسة فئة الخمس نجوم، قدم الفارس عبد الله حميد المهيري، الاستعراض الأفضل في الجولة الثانية، وأكمله مع الفرس «شا شا شا 7»، في زمن بلغ (43.12) ثانية، وتوّج بكأس البطولة، وحاز أعلى نقاط جولة الختام، المؤهلة لكأس العالم لقفز الحواجز.

وأحرز الفارس السويدي هينريك فا إيكرمان، بالفرس «لوريللي 2»، بالجائزة الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين، وحصل على جائزة لونجين الكبرى إيكرمان، بزمن (37.20) ثانية.

جائزة

ونال الفارس السعودي رمزي الدهامي، بالجواد «هاي كواليتي جيه»، جائزة المركز الأول في منافسة فئة الخمس نجوم، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحرزت الفارسة السويدية شارلوت مكولي، بجوادها «فالنتينو»، جائزة المركز الأول في منافسة من مرحلتين على حواجز (150) سم من فئة الخمس نجوم، وحصد لقب جائزة مصرف الشارقة الإسلامي، الفارس السعودي عبد الله الشربتلي، الذي نال جائزة المركز الأول.

وحقق الفارس السعودي عبد الله الغامدي، بالجواد «سراتوغا سبرنغ»، لقب أسرع الفرسان، وحاز جائزة كفالور للمركز الأول من إجمالي (25) ألف يورو، كما توّج الفارس الإيرلندي تريفور برين، بصحبة الفرس «زد سفن كانيا دانس»، بمنافسة تجميع النقاط مع الجوكر من فئة النجمتين، على حواجز بلغ ارتفاعها (135) سم.

إنجاز

انتزع فرسان الإمارات لقفز الحواجز، ألقاب المراحل السنية لفئة الشباب في دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وتوّجوا بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسة النهائي على حواجز (130) سم، وانفرد المتصدر الفارس حميد عبد الله خليفة المهيري، بالجواد «كوراندو 11»، والثاني عبد الرحمن أمين، بالفرس «كارولين دي»، والثالث علي حمد الكربي، والفرس «بالوسنتا».

تتويج

توّج الفارس السعودي تميم العبد الكريم، والجواد «دغيراد»، بلقب نهائي المراحل السنية لفئة الفرسان الناشئين (الجونيورز)، وعزف السلام الوطني للإمارات، تحية لفوز الجواد «زد سفن ريغال دون» (6 سنوات)، والفارس الإيرلندي شين برين، في ختام البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وفازت الفارسة تينا لوند، بالفرس «سيلفيتا زد»، بالمركز الأول، بزمن (48,04) ثانية، في نهائي البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، من جولتين.