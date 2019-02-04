هزاع بن زايد يهنئ محمد بن راشد بتتويج فرسان الإمارات بكأس خادم الحرمين للقدرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تتويج فرسان الإمارات أبطالاً في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في العلا بالسعودية.

وكتب: «أجمل التبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتويج فرسان الإمارات أبطالاً في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بطولة عالمية في أحضان صرح تاريخي يسلط الضوء على الكنوز الحضارية في السعودية والمنطقة».