اتحاد الفروسية يستكمل مراحل برنامج تطوير البيطريين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتطوير المؤسسات العاملة في كل المؤسسات الحكومية الصحية عامة والبيطرية خاصة ومنها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، يستكمل اتحاد الفروسية والسباق بالتعاون مع اللجان المنظمة في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة وقرية بوذيب الدولية للقدرة والاتحاد الدولي للفروسية مجموعة من الدورات المحلية والدولية لنخبة من الأطباء البيطريين في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

ويستكمل الاتحاد مراحل برنامج تطوير البيطريين عبر دورة جديدة تقام بعد غدٍ في مبنى الاتحاد في أبوظبي، ويحاضر في الدورة الدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة في الاتحاد بحضور 15 طبيباً بيطرياً من نخبة الأطباء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

برنامج طموح

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن فخره الشديد باستمرار البرنامج الطموح، الذي بدأ بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، منذ فترة والذي يأتي للتأكيد على مبادئ الاتحاد في أن صحة وسلامة الخيل تأتي في المقام الأول لما لها من تأثير كبير في تطور رياضات الفروسية كافة، كما أن مثل هذه الدورات تزيد من الوعي بين الأطباء البيطريين بكل ما هو جديد حول المواد الطبية المحظورة وكيفية رعاية العلاقة السامية بين الفرس والفارس بأفضل شكل ممكن.

تعاون مثمر

وعبر الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق عن بالغ فرحه بالتعاون المثمر بين الاتحاد والقرى وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في التحديث المستمر والدائم لمعلومات الأطباء البيطريين، كما عزى ذلك إلى الرغبة الكاملة لدى جميع الأطراف في الوصول لأعلى المستويات في مجال سباقات الخيل داخل الدولة، كما أعرب عن سعادته بثمرات ونتائج البرنامج وبالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي.

وأشار أديب عبد الكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق إلى أن مثل هذه الجهود تأتي بشكل دائم ضمن أهداف الاتحاد للتطوير الدائم والمستمر لكل قطاعات رياضة الفروسية، من الفنيين والبيطريين والحكام، حيث إن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق يدعم ويقود كل الجهود الرامية لتحديث المعلومات الطبية والقوانين الدولية الخاصة بالكادر البيطري بشكل دوري.

تطور

أعلن الدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن سعادته بالتطور الكبير الذي وصلت إليه الدولة في المجال البيطري، حيث إن هذه الدورات تأتي ضمن جهود الاتحاد لزيادة الوعي الدائم والتحديث لخبرات الأطباء البيطريين.