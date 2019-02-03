ثنائية لخيول رئيس الدولة في سابع سباقات «العين»

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

تألقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحققت الثنائية في السباق السابع للمضمار العيناوي، عبر الفرس «أمواج» الفائزة بلقب الصاروج، والفرس «الجازي» المتوجة بلقب القطارة، وذلك في السباق الذي جرى مساء أول من أمس وتألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وحضر السباق وتوّج الفائزين كل من محمد راشد الناصري المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، كما شهده جمهور حاشد بلغ 8 آلاف من عشاق سباقات الخيل.

لقب الصاروج

توجت الفرس «أمواج»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة باتريك كوسجريف، بلقب الشوط الثالث في سباق الصاروج للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 2000 متر، على جائزة مالية 80 ألف درهم، ولم تجد الفرس الفائزة صعوبة تذكر في تخطي منافسيها بفارق كبير لتصل أولاً إلى خط النهاية قاطعة مسافة السباق في زمن قدره (2:20.45)، بفارق 9.25 أطوال عن أقرب ملاحقيها صاحب المركز الثاني الجواد «مجاهد»، لعون العيدروس، وإشراف محمد رمضان، وقيادة تاج أوشيه، في حين جاء بالمركز الثالث المهر «أوفيسر» لإسطبلات العجبان، وإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة فرناندو جارا.

سباق القطارة

فازت الفرس «الجازي» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جوانا جرزبيوسكا، بلقب الشوط الخامس لسباق القطارة (تكافؤ)، بمشاركة 15 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة، تسابقت لمسافة 1800 متر على جائزة مالية 70 ألف درهم، واستمرت الإثارة حاضرة بقوة حتى اللحظات الأخيرة قبل أن تتصدر الفرس الفائزة المشهد قاطعة مسافة السباق في زمن قدره (2:07.41)، بفارق 2.25 طول عن صاحبة المركز الثاني الفرس «فاهيدا»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس أوليفيه دولبز، وفي المركز الثالث جاء الجواد «إيه اف الباهر»، لخالد خليفة النابودة، وإشراف ارنست أورتيل، وقيادة تاج أوشيه.

تتويج «أنيشال»

توج الجواد «أنيشال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة بن كورتيس، بلقب الشوط الثاني في سباق زاخر للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ)، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1600 متر، على جائزة مالية 70 ألف درهم، وبعد منافسة محتدمة استمرت حتى الأمتار الأخيرة استطاع الجواد الفائز أن ينتزع الصدارة قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره (1:41.45) دقيقة بفارق ثلاثة أرباع طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «جينتشي» لفريق البيت متوحد، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة فابريس فيرون، فيما جاء بالمركز الثالث الجواد «سترونج كمستري» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة برناردو بينيرو.

لقب رماح

فاز الجواد «فؤاد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإشراف دووج واتسون، وقيادة دين أونيل، بلقب الشوط السادس في سباق رماح للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، بمشاركة 13 خيلاً تسابقت لمسافة 1800 متر على جائزة مالية 80 ألف درهم، وبعد منافسة قوية من المتسابقين نجح الجواد الأشقر في الوصول أولاً إلى خط النهاية قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره (2:07.44)، بفارق ثلاثة أرباع طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «حازم»، لياس لإدارة سباقات الخيل، وإشراف جان دي روال، وقيادة ريتشارد مولن، في حين جاء بالمركز الثالث الجواد «آر بي بيرنينج آش»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة فابريس فيرون.

كأس الوثبة

فازت الفرس «أي إس الماس»، لإسطبلات العودة، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة ريتشارد مولن، بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، وعلى جائزة مالية بلغت 70 ألف درهم، ونجحت الفرس الفائزة في تجاوز المنافسين برشاقة لتصل أولاً إلى خط النهاية قاطعة مسافة السباق في زمن قدره (1:39.22) دقيقة، بفارق 3.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «أبو الملس» لمحمد الأعسر وإشراف محمد رمضان، وقيادة رويستون فرنش، في حين جاء بالمركز الثالث الجواد «إيه اف المجاز»، لخليفة مطر محمد مطر النيادي، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة برناردو بينيرو.

سباق المسعودي

تألقت الفرس «اليمامة مليح»، لبطي غمران القبيسي، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة برناردو بينيرو، في الشوط الرابع وفازت بلقب سباق المسعودي للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، توليد دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1800 متر على جائزة مالية 70 ألف درهم، واستطاعت الفرس الفائزة أن تخطف فوزاً صعباً بفارق أقل من رأس، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره (2:08.38) دقيقة، وجاء في المركز الثاني المهر «مكتوب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة باتريك كوسجريف، في حين جاء بالمركز الثالث الجواد «إيه إف اشعار» لخالد خليفة النابودة، وإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشيه.

لقب الخبيصي

خطف المهر «فرتيل دي كروات» لزياد كلداري، وإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة رويستون فرنش، لقب الشوط السابع والختامي لسباق الخبيصي، وجاء في المركز الثاني المهر «نادر ورسان»، لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وإشراف جاكي ويكهام، وقيادة بن كورتيس، وحل ثالثا «ذوربا ديلما»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة بارتيك كوسجريف.