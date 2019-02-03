الإمارات يتفوق على غنتوت في كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات، إلى فوز مستحق على فريق غنتوت العنيد والقوي بقيادة يوسف بن دسمال، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس دبي الفضية، والتي تقام مبارياتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي لاند، وبذلك سوف يلعب فريق الإمارات بعد غدٍ الثلاثاء أمام فريق الحبتور ثاني المجموعة الثانية. وقد رجحت سموها كفة فريقها في الشوط الثالث بإحرازها هدفين من ضربتي جزاء، وصنعت مثلهما لزملائها لتحول تقدم غنتوت إلى تأخر بهدف 10-9.

بدأت المباراة بتفوق واضح لغنتوت الذي لعب بسرعة كبيرة ونجح في إحراز أربعة أهداف مباغتة.

ويشهد الشوط الثالث أول تقدم للإمارات وبنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة بفضل اليخاندرو، في الشوط الرابع أصر غنتوت على العودة إلى الصدارة، لكن الشوط الخامس جاء دراماتيكياً، حيث أدرك الإمارات التعادل مع أول هجمة، ثم أحرز هدفين تباعاً ليصل إلى 10 أهداف.

أما المباراة الثانية فشهدت تنافساً بين الخبرة والشباب ممثلة في فريق أبوظبي، وفريق ذئاب دبي، ألا أن الخبرة انتصرت على الشباب، وكان الفارق واضحاً منذ البداية، حيث انتهى شوط المباراة الأول بتقدم أبوظبي بأربعة أهداف نظيفة، واتسع الفارق في الشوط الثاني ليصل إلى ستة أهداف بعد أن انتهى بنتيجة 7 مقابل هدف واحد للذئاب. وسجل كل فريق هدفين في الشوط الرابع، ويأتي الشوط الخامس ويهبط معه أداء فريق أبوظبي بعد أن ضمن تفوقه، وينشط الذئاب ويتحرك ويقلص الفارق بعد أن أحرز أربعة أهداف تباعاً ليصل رصيده إلى 8 أهداف مقابل 13 هدفاً لفريق أبوظبي.