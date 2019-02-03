ناصر بن حمد: الفائزون الثلاثة استحقوا المراكز الأولى

المصدر: Ⅶ العُلا – البيان الرياضي

رفع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة، خالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، بمناسبة نجاح البطولة الدولية على كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، التي أقيمت في محافظة العلا.

وهنأ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمناسبة حصول فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى، مشيراً سموه، إلى أن فوز فرسان الإمارات، يعتبر فوزاً لفرسان البحرين.