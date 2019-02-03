محمد بن راشد: كأس خادم الحرمين تبشـر بتطور رياضة القدرة في السعودية

المصدر: Ⅶ العلا ـ علي الظاهري

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على التنظيم الطيب للبطولة الدولية للقدرة في محافظة العلا والتي تأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الرياضي بما تضمنته «رؤية 2030» من أهداف طموحة له تؤكد عزم المملكة على تحقيق طفرة رياضية أسوة بباقي المجالات التنموية على امتداد المملكة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مشاركة الإمارات في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للقدرة، تعكس أهمية الحدث، مشيراً سموه إلى أن المشاركة الإماراتية السعودية في رياضة القدرة ستساهم في تعزيز الخبرة والتطوير لدى الفرسان لاسيما وأن الرياضة تحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود وإخوانهم الأمراء في المملكة، مما يبشر بمضي رياضة القدرة في المملكة نحو آفاق أبعد ليكون لفرسان السعودية شأن عظيم في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تصريحات سموه لقناتي «دبي ريسنغ» و«ياس» على هامش حضور سموه سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لمسافة 120 كلم يوم أمس في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وأضاف سموه: إن السباق شهد مشاركة كبيرة من فرسان السعودية وحرصت دولة الإمارات على المشاركة بنخبة من الخيول، نظراً لأهمية السباق، مشيراً سموه إلى أن مشاركة فرسان الإمارات ستستمر في المملكة.

وأبدى سموه إعجابه بمحافظة العلا التي تحتضن العديد من المواقع الأثرية والتاريخية وقال سموه إن زيارته لن تكون هي الأخيرة للمنطقة، وسيحرص على العودة إليها مجدداً، مثنياً على حفاوة الاستقبال من قبل أبناء المملكة عموماً وأهالي المنطقة على وجه الخصوص.

وعن رأي سموه حول صعوبة مجريات السباق التي احتضنتها محافظة العلا المعروفة باختلاف تضاريسها، قال سموه إنه طالما أرضية السباق متشابهة لجميع الفرسان المشاركين فإنها تعتبر منصفة، مشيداً سموه بعمل اللجنة المنظمة وجهودهم من أجل تجهيز مكان السباق في وقت قياسي.

تتويج

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتويج فرسان الإمارات بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، حيث توج الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بالمركز الأول، ونال الفارس عبدالله غانم المري المركز الثاني واحتل الفارس سيف أحمد المزروعي المركز الثالث.

كما شهد مراسم التتويج والسباق، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد الطاير الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان» نائب رئيس نادي دبي للفروسية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية وجمهور غفير من محبي رياضة القدرة والتحمل.

تفاصيل

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، احتكر فرسان الإمارات المراكز العشرة الأولى، وأحرز الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي اللقب على صهوة الجواد «بلاك ريدج انديغو» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.25.43 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «وميض» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.25.43 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «رازور باك ميكانو» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.25.44 ساعات.

وسام فخر

أهدى الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى حكام الإمارات والإماراتيين كافة.

وأضاف الكتبي لـ«البيان الرياضي»، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بإحراز إنجاز جديد يضاف إلى سجل رياضة الإمارات عموماً ورياضة القدرة على وجه الخصوص، حيث يعد اللقب بمثابة وسام فخر كبير لكل أبناء الإمارات. وأشاد الكتبي بأداء الجواد البطل «بلاك ريدج انديغو»، وقدم مستوى مميزاً حيث حل وصيفاً في أحد السباقات المحلية بدبي، مشيراً إلى أن المرحلتين الأولى والثانية تعدان الأصعب في السباق نتيجة اختلاف الأرضية .

فرحة كبيرة

من جانبه، أبدى الفارس سيف أحمد المزروعي فرحته الكبيرة بالفوز بالمركز الثالث في السباق، وقال إن المنافسات كانت ممتعة في أحضان طبيعة محافظة العلا التي تزخر بالعديد من المعالم التراثية والتاريخية، متمنياً استمرار تألق فرسان الإمارات في النسخ المقبلة . وأثنى المزروعي على أداء الجواد الذي سبق أن امتطاه قبل عامين في قرية الوثبة للقدرة بالعاصمة أبوظبي، وقدم أداء طيباً في السباق، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم اللامحدود والمتابعة المستمرة من قبل سموهما.

نقلة نوعية

أعرب الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، عن سعادته بمشاركة فرسان الإمارات في البطولة، وقال إنهم كانوا حريصين على الوجود الإماراتي في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، مؤكداً أن البطولة دخلت التاريخ بانتقالها من المحلية إلى العالمية وشهدت نقلة نوعية كبيرة. وأضاف الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تصريحات لقناة "دبي ريسنغ"، أن البدايات للبطولة كانت متواضعة قبل نحو 4 سنوات، وواصلت تطورها ونموها لتصل إلى هذه المرحلة المتقدمة، مبيناً أن الأهم هو التعلم بشكل مستمر من الفترة السابقة.



أحمد الريسي: حضور فارس العرب أعطى الحدث زخماً كبيراً

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أعطى زخماً كبيراً للحدث . وأضاف الريسي لـ«البيان الرياضي» أن سباقات القدرة في السعودية تشهد تطوراً كبيراً حيث سيقام سباق آخر وهو كأس ولي عهد السعودية للقدرة .

محمد السبوسي: إنجاز يسجل باسم الإمارات

أعرب المدرب محمد السبوسي عن سعادته بتتويج فرسان الإمارات في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة وانتزاع إسطبلات إم 7 اللقب، وقال إن الإنجاز يسجل باسم الإمارات، مؤكداً أن أبرز المكاسب من السباق هو الاجتماع مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأضاف السبوسي لـ «البيان الرياضي» أن توجيهات وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قادت إلى الفوز.

وأشار السبوسي إلى أن مستويات خيول الإمارات كانت متقاربة في السباق.

محمد العضب: مشاركة إماراتية مميزة

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن مشاركة فرسان الإمارات في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، جاءت ناجحة ومتميزة بجميع المقاييس وتكللت باحتكار فرساننا المراكز الأولى، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حيث كان حضور سموهما أكبر دعم لفرساننا ومدهم بالحافز الكبير من أجل اعتلاء منصة التتويج.

وأشاد العضب بالمشاركة الإماراتية الناجحة سواء على صعيد المنافسة أو على المستوى الفني، حيث تولى رئاسة لجنة الاستئناف في البطولة، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى وضع بصمة التميز باسم الإمارات سواء على مستوى المنافسة أو الجوانب الفنية الأخرى في مختلف البطولات والمحافل الدولية. وأضاف العضب لـ«البيان الرياضي»، إن السباق شهد منافسة قوية من مختلف الفرسان المشاركين، وكان فرسان الإمارات في الموعد