حمدان بن محمد: الجميع فائز على أرض المملكة

المصدر: Ⅶ العلا - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن مشاركة الإمارات في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة تعتبر بحد ذاتها فوزاً، فالجميع فائز على أرض المملكة، مشيراً إلى أن مشاركته في النسخة المقبلة ستكون بتمثيل المملكة في السباق. وتوجه سموه بالشكر إلى اللجنة المنظمة للسباق وجميع فرق العمل، وحقق بداية عالمية قوية، مما يؤكد القدرة في استضافة كأس العالم للقدرة في المستقبل.

ورحب سموه بجميع فرسان السعودية للمشاركة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في شهر مارس المقبل. وعن تألق إسطبل إف 3، قال سموه إن إسطبل إف 3 قدم عروضاً مميزة في موسم السباقات المحلية، إلا أن إسطبل إم 7 عاد إلى طريق الصدارة مؤخرا. وكشف سموه عن إعجابه الكبير بمحافظة العلا التي تحتضن السباق مثنياً على طيبة أهل المنطقة وحفاوتهم الكبيرة. واستطرد سموه: «الشاعر يذهب بخياله إلى أبعد الحدود سعياً إلى تقديم أفضل ما لديه للمتلقي والمستمع، وجذبني المكان كثيراً، وقادني إلى أن أتعمق في التفكير بحضارة المنطقة وتاريخها، ولدي خطة للعودة إليها قريباً».