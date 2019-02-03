ناروا تتوّج بلقب كأس الإمارات للقدرة بالوثبة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

توجت الفارسة الإسبانية ناروا كالفو على صهوة الجواد «المهلهل»، من إسطبلات «ss» العائدة لسلطان علي السبوسي، بلقب سباق كأس بطولة الإمارات للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم، أمس، بقرية الوثبة، بمشاركة 120 فارساً وفارسة، وتميز بالقوة والإثارة، وجاء فوز البطلة بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 4:23:20 ساعات، فيما حل في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة، أحمد على المرزوقي من إسطبلات حديبة سيح السلم «2» على صهوة «جيل امبون»، وحلت ثالثاً الأرجنتينية مارتيننا اسبيلانزون، على صهوة «رزان ميلان» من إسطبلات «M7» للقدرة في زمن قدره 4:25:55 ساعات، وجاء رابعاً أحمد على سعيد السبوسي، على صهوة «شاتانس» من إسطبلات ند الشبا «2».

وعقب إجراءات الفحص البيطري والإعلان رسمياً عن النتيجة تم تتويج الفائزين الأربعة الأوائل بواسطة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان «منصور بن زايد آل نهيان» للخيول العربية الأصيلة، مع تكريم كل واحد منهم بسيارة دفع رباعي وسط احتفالات الحضور.

إهداء

بدورها أهدت الفارسة الإسابنية ناروا، اللقب إلى مالك الأسطبل سلطان السبوسي وكل العاملين فيه، ذاكرة أن السباق تميز بالقوة خاصة في المرحلة الرابعة والأخيرة التي شهدت منافسة قوية عكست رغبة كل فارس وفارسة في الفوز باللقب، وقالت إن الشيء الذي ساعدها على التفوق التزامها التام بتوجيهات المدرب وتعليماته في كل المراحل، مبينة أن الخطة كانت مختلفة من مرحلة إلى أخرى، وكشفت الفارسة الإسبانية أن هذا الفوز يعتبر الأول لها، ما يضاعف فرحتها بالتتويج، وأشاد البطلة بالجواد وقالت إنه خيل قوي وسيكون له شأن كبير في مختلف الميادين لأنه يمتلك الكثير الذي يمكن أن يقدمه.

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بدوه قال عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية إنه سيتم الكشف عن تفاصيل كأس رئيس الدولة للقدرة المقرر إقامته يوم السبت المقبل بالوثبة خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل بمباني نادي أبوظبي للفروسية.

وكشف النعيمي عن وصول 45 فارساً وخيلاً من أصل 50 فارساً تم دعوتهم من أوروبا للمشاركة في السباق الذي يحظى باهتمام عالمي ومحلي كبيرين، مبيناً أن إجمالي عدد المشاركين يتجاوز 200 فارس وفارسة في السباق، ذاكراً أن السباق مميز ويحمل اسماً كبيراً والجميع يرغبون في المشاركة لكنهم يهتمون بنوعية وجودة الخيل وليس بالعدد وأضاف: كأس صاحب السمو رئيس الدولة يختلف عن كل السباقات، لذلك نضاعف ترتيباتنا له حتى يأتي بالمستوى المطلوب ونهتم بأن يكون الخيل الذي يبدأ السباق قادراً على إكماله، وهذا يجعلنا نحرص على النوعية من خلال اختيار نخبة الخيول المشاركة والتي تليق بالحدث.

وأشاد عدنان النعيمي بسباق بطولة الإمارات الذي أقيم أمس، من حيث المشاركة والالتزام بالضوابط واللوائح بجانب الأداء القوي من المشاركين، مؤكداً أيضاً تطور السباقات في قرية الوثبة.

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فيما أكدت لارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيسة لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، أن فعاليات النسخة 11 من المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية للعام الحالي 2019 قد انطلقت بأمس على مضمار بو بفرنسا بسباق الجولة الأولى لكأس الوثبة ستاليونز، وأشارت إلى أنه سيكون هناك 25 سباقاً منوعاً بفرنسا على مدار العام منها 20 سباقاً لكأس الوثبة ستاليونز وسباق واحد لكأس زايد وبطولة العالم لأم الإمارات للسيدات ومثله لمونديال سموها للفرسان المتدربين وبطولة العالم للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد للخيول الصغيرة «البوني».

روزنامة

أكدت لارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيسة لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار» إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الرزنامة في النسخة الجديدة للمهرجان في مؤتمر صحافي سيتم عقده لاحقاً.