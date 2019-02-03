500 ألف درهم جوائز مضمار أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسي

يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية، حفل سباقاته العاشر في الموسم الحالي عند الخامسة مساء اليوم، الذي يتألف من 6 أشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل 78 خيلاً، بجوائز مالية قيمتها 500 ألف درهم.

ويبرز في الحفل الشوط السادس الأغلى في الحفل على لقب سباق «رابين آب»، لمسافة 1600 م، بمشاركة 13 خيلاً، بجوائز مالية قيمتها 100 ألف درهم، ويبرز فيه «جذور»، و«رويال ريفيفال»، ومجموعة من الخيول القوية التي تستهدف الوصول لمنصات التتويج.

ويفتتح الحفل بسباق «الخزنة» للتكافؤ لمسافة 1600 م، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية 80 ألف درهم، وفي الشوط الثاني يقام سباق «الجزيرة» المخصص للمبتدئات لمسافة 1600 م، وجوائز مالية 80 ألف درهم، يتنافس عليها 14 خيلاً، فيما يشهد الشوط الثالث منافسات قوية على لقب سباق «المفرق» لمسافة 1600 متر، وجوائز مالية 90 ألف درهم، بمشاركة 12 خيلاً، وفي الشوط الرابع سباق «جبل الظنة» لمسافة 2200 م، بمشاركة 11 من نخبة الخيول، أبرزها «بلد الريف» و«جارنيش» لإسطبلات العجبان، «قدير» لياس لإدارة سباقات الخيل، «إيه إف ماهر» لخالد النابودة، ليتواصل الحفل في الشوط الخامس على لقب سباق «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 1400 م، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية 70 ألف درهم، والذي يسعى خلاله النابودة لاسترداد اللقب الذي فقده في الحفل الماضي، عندما يدفع بالجواد إيه إف ممتاز، وإيه إف حكيم.