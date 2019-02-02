كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة تنطلق اليوم

المصدر: العلا-علي الظاهري

تستضيف محافظة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت مكة «الثامنة بتوقيت الإمارات»، سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للقدرة لمسافة 120 كلم المصنف «نجمتين دولي» بمشاركة فرسان الإمارات ونخبة من فرسان المملكة والعالم.

ويقام السباق تحت شعار «ملتقى الفرسان» ضمن الفعاليات المقامة في «شتاء طنطورة» بمحافظة العلا تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، والذي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تسليط الضوء على تراث المنطقة الأثرية الذي يعود إلى آلاف السنين في شمال غربي المملكة باعتبارها وجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

وجرت أمس إجراءات الفحص البيطري وقياس الوزن للفرسان المشاركين في قرية القدرة الخاصة بالبطولة.

ثقة بالمنافسة

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن ثقته بخوض فرسان الإمارات غمار المنافسة بقوة وأمله بفوزهم باللقب الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أعلن عن تقديم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق كافة الدعم الممكن للفرسان والمدربين في كل الاسطبلات من معلومات وتسهيلات خلال الأيام التي سبقت المنافسة لضمان السلاسة في المشاركة.

سعادة بالغة

ومن جانبه، أعلن الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن بالغ سعادته بمشاركة فرسان الوطن في مثل هذه الفعاليات التي تأتي لتساهم في صقل مهارات الفرسان والمدربين في كلا الدولتين بشكل كبير كما أثنى على حسن التنظيم والإعداد الأكثر من رائع في هذا الحدث الرياضي الاستثنائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتمنى التوفيق لكافة الفرسان في هذه الاحتفالية الرياضية.

مكانة خاصة

ومن جانبه، أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن البطولة تحتل مكانة خاصة في قلوب أبناء الإمارات كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، مضيفاً إن الحدث يعد تظاهرة عالمية تجمع أهل رياضة القدرة والتحمل على أرض المملكة الحبيبة.

وأعرب العضب عن فخره واعتزازه بمشاركة فرسان الإمارات في الحدث الكبير وقال إن فرساننا جاهزون لخوض التحدي ويتطلعون إلى مواصلة نهج التميز والريادة في المحافل الدولية والخارجية وذلك بفضل الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ما كان له الأثر البالغ في اعتلاء فرساننا منصات التتويج في مختلف الاستحقاقات العالمية.

نخبة الفرسان

أكد المدرب محمد السبوسي أن سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يجمع نخبة من الفرسان من مختلف الاسطبلات من بينها اسطبلات إم 7 التي تشارك بـ7 خيول، وقال السبوسي لـ«البيان الرياضي»، إن الكأس غالية على قلوب أهل السعودية وأشقائهم في الإمارات، والمشاركة اليوم تعد فرصة للاحتكاك مع فرسان المملكة لاكتساب الخبرات المتبادلة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى اللقب ما يجعل المنافسة صعبة.

وعن أرضية السباق، قال السبوسي إن الأرضية ستكون مختلفة أمام خيول اسطبلات الإمارات على ميدان العلا، حيث تعد الأرضية صعبة نسبياً إلا أن خبرات الفرسان ستكون بمثابة العنصر الأهم، مشيراً إلى أن خيول اسطبلات إم 7 تشارك بمجموعة من الأسماء وسيكون اللقب حليف الأجدر.

مراحل السباق

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، ينقسم إلى أربعة مسارات تمر عبر جبال العلا، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كلم «الأعلام الصفراء»، والمرحلة الثانية لمسافة 33 كلم «الأعلام الحمراء»، المرحلة الثالثة لمسافة 29 كلم «الأعلام الزرقاء» والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 23 كلم «الأعلام البيضاء».

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تم رصد 15 مليون ريال سعودي قيمة جوائز السباق، ليصبح أكبر سباق للقدرة والتحمّل من حيث القيمة في العالم، سعياً إلى تعزيز مكانة محافظة العلا كوجهة سياحية للتراث والفنون والثقافة والطبيعة والرياضة. وسيحصل صاحب المركز الأول على 900 ألف ريال سعودي وسيارة «رينج روفر»، وسيحصل كل من صاحبي المركزين الثاني والثالث على 650 ألف ريال وسيارة «جاغوار F-Pace»، وسيحصل كل من أصحاب المراكز الرابع إلى العاشر على 400 ألف ريال سعودي، وسيحصل كل من أصحاب المراكز 11 إلى 100 على 100 ألف ريال سعودي.