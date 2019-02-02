التحدي عنوان سباق بطولة الإمارات للقدرة اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة عند السادسة والنصف صباح اليوم سباق بطولة الإمارات للقدرة، لمسافة 120 كلم - دولي «نجمتان» بمشاركة كبيرة من قبل الفرسان والفارسات، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وخصصت قرية الإمارات العالمية للقدرة 4 سيارات دفع رباعي لأصحاب المراكز الأولى، وأكملت إعدادها وترتيباتها الخاصة بتنظيم السباق وأعلنت القرية عن تقسيم السباق إلى 4 مراحل بمسافات متفاوتة، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم تليها فترة راحة مدة 50 دقيقة، فيما تم ترسيم المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم باللون الأصفر وفترة راحة مدة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة فتم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 25 كلم ،ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم .

إكمال الترتيبات

من جانبه قال عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، إن كافة الترتيبات اكتملت لإقامة السباق مع بذل مجهود كبير تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرصهم على أن يأتي السباق بصورة رائعة، مشيراً إلى أن النجاحات السابقة لسباقات القدرة منحت الجميع دافعاً كبيراً لتقديم الأفضل وخاصة أن السباقات تميزت بمتابعة كبيرة والتزام تام بالضوابط.