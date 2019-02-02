كريستابس أول المتأهلين للجائزة الكبرى لبطولة الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

تواصلت منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، وتختتم اليوم السبت بمنافسة الجائزة الكبرى على لقب كأس حاكم الشارقة الدولية من فئة الخمس نجوم، وفيها نال الفارس البرتغالي لويس سابينو على صهوة جواده «يونيسكو دي روت» شرف الترحيب بفرسان بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، وذلك بعد فوزه في أولى المنافسات الدولية من فئة الخمس نجوم التي أقيمت عصر الخميس بالصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية. شهد المنافسة وقام بتتويج الفائزين الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية وباتريك عون ممثل لونجين وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير البطولة.

وتصدر الفارس كريستابس نريتنكس من لاتفيا بالجواد «موون ري» المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى برعاية لونجين، والتي اختتمت بها منافسات ثاني أيام البطولة واتسمت بمستوى عالٍ من التحدي بين 59 فارساً وفارسة قبلوا التنافس على جائزة لونجين راعية الشوط وقدرها (55.800) يورو، ويسعى فيه فرسان دول المجموعة السابعة إلى التأهل والظفر بآخر النقاط المؤهلة لكأس العالم لقفز الحواجز 2019.