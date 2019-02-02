شخبوط بن نهيان: مشاركة الإمارات تعكس العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين

المصدر: العلا - البيان الرياضي

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن مشاركة دولة الإمارات في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة تعكس عمق العلاقة التاريخية والمصيرية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان لـ«البيان الرياضي»، أن استضافة محافظة العلا للسباق بالقرب من مدائن صالح التاريخية، تحمل دلالات عميقة للموقع كونه يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل في صورة واحــــدة، حيث تحظى العلا باهتمـــام كبير من القيادة السعودية لاســـيما أنها تضم مخزوناً من الآثار التاريخيــة تعكس حضارة المملكة العربية الســــعودية.

وأضاف سفير الدولة لدى المملكة أن مشاركة الإمارات القوية في البطولة عبر وجود إسطبلات قوية مثل إسطبلات إم.آر.إم وإسطبلات إم 7 وإسطبلات الوثبة وإسطبلات الريف بأفرعها وإسطبلات إف 3، يدل على أهمية المشاركة ومكانة السباق الكبيرة ويترجم التضامن الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن نوعية الخيول المشاركة في السباق ذات جودة وتصنيف عالٍ، وارتأت القيادة المشاركة في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين بأفضل الخيول.

وتوجّه الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى جميع القائمين على العمل في هذا الحدث، على إتاحة التسهيلات لجميع المشاركين من الإمارات، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان المشاركين.