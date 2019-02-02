«جوشوك» بطل الجولة الثانيـة لكأس آل مكتوم للتحدّي للخيول العربية

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

حفل السباق الخامس لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «موانئ دبي العالمية» بالكثير من الإثارة والقوة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان رئيس نادي عجمان، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، وعدد من المسؤولين والملاك، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.

وحقق «أواسيس شارم» لجودلفين لقب الشوط السادس «جافزا» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، بينما ظفر «جوشوك» لإسطبلات «العجبان» لقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثانية» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي.

واقتنصت «سيلفا» لمالكها سليم بيفوف لقب الشوط الثاني «بطولة الألف جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، فيما نال «جولدن جاكوار» لقب الشوط الثالث «السباق التحضيري لبطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي.

كما حقق «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو» لقب الشوط الرابع «بطولة الشندغة للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي.

«جوشوك» بطل الخيول العربية

اقتنص «جوشوك» لإسطبلات «العجبان» لقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثانية» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي، برعاية «ميناء الحمرية» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، مسجلاً زمناً قدره 2.32.40 دقيقة، وبفارق رأس عن الوصيف «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

وحل ثالثاً «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ اوشي، وإشراف المدرب إرنست أورتنيل.

وفي الختام قام شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية «الموانئ والمحطات» في «موانئ دبي العالمية» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة علي الحمادي، والفارس فرناندو جارا.

«سيلفا» مفاجأة الجينيز

حققت «سيلفا» لمالكها سليم بيفوف لقب الشوط الثاني «بطولة الألف جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، برعاية «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس أويشين ميرفي، وإشراف المدربة بيا براندت، مسجلة زمناً قدره 1.39.62 دقيقة، وبفارق 9 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ديفاين إيميدج» لجودلفين الذي جاءت في المركز الثاني بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وفي الختام قام محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» بتتويج الأبطال، حيث تسلمت الجائزة فريدة لوف والفارس أويشين ميرفي.

«جولدن جاكوار» نجم الثالث

حقق «جولدن جاكوار» لقب الشوط الثالث «السباق التحضيري لبطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، برعاية «مراسي ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.24.29 دقيقة، وبفارق طولين عن الوصيف «آيرش تريلوجي» لـ«360 خيول الشمال للسباقات إيه بي» بقيادة الفارس كارلوس لوبيز، وإشراف المدرب أندرو كيدني.

وحل في المركز الثالث «سبورتنج تشانس» لمالكه عبدالله المنصوري، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

في ختام الشوط قام نبيل قائد مدير إدارة الثروة البشرية والشؤون الإدارية بموانئ دبي العالمية بتتويج أبطال الشوط، حيث استلم الجائزة ممثلي نقابة «فينكس» للسيدات، و المدرب أحمد بن حرمش، و الفارس كونور بيسلي.

«درافتد» بطل الشندغة

ظفر «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو» بلقب الشوط الرابع «بطولة الشندغة للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي، برعاية «ميناء جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.12.34 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «تاتو كي» ليو لونج الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس شين فولي، وإشراف المدرب ديفيد مارتن.

وجاء في المركز الثالث «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام قام عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية، بتتويج أبطال الشوط.

«كابيزانو» يظفر الخامس

حقق «كابيزانو» لسلطان علي لقب الشوط الخامس «ميناء راشد» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1.36.95 دقيقة وبفارق 14 طولاً عن الوصيف «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف، بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وفي الختام قام عاصم العباسي، المدير التنفيذي للشؤون المالية، بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة محمد سلطان السبوسي والمدرب سانديب جاداف.

«أواسيس شارم» يقتنص السادس

ظفر «أواسيس شارم» لجودلفين بلقب الشوط السادس «جافزا» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.02.27 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «تيم توك» لجودلفين الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كريستوف سومليون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وفي الختام قام أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في «جافزا»، بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة المدرب شارلي أبلبي نيابة عن المالك.

«إسكاليتور» نجم الختام

اقتنص «إسكاليتور» لسعيد بالعبيدة لقب الشوط السابع والأخير «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب تشارلي فيلوس، مسجلاً زمناً قدره 1.36.67 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «أبوف آند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «أون ذا وارباث» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وفي الختام، توّج شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية «الموانئ والمحطات» في «موانئ دبي العالمية» الأبطال، حيث تسلم سعيد بالعبيدة جائزة الفوز.

مفاجآت

أطاحت المفاجآت الكبرى بتوقعات الجمهور في مسابقات الترشيحات، حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة في الأشواط الستة للمسابقة. وابتسم الحظ للسوداني الواثق جلال مكي في ترشيح 5 خيول فائزة لينال مبلغ 20 ألفاً و615 درهماً. ونجح 12 شخصاً في ترشيح 4 خيول فائزة وتم اختيار 8 أشخاص لينال كل واحد مبلغ 500 درهم.

الحمادي: هدف «جوشوك» الجولة الثالثة

أعلن المدرب علي الحمادي في اسطبلات «العجبان» أن هدف البطل «جوشوك» الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة، مشيداً بأدائه وبالفارس فرناندو جارا الذي قاده في 5 مشاركات وله الخبرة في قيادته. وقال الحمادي إن فوز «جوشوك» متوقع وخاصة أن المسافة مناسبة له إلى جانب الأرضية.

وأضاف أن التعليمات للفارس أن يظل في الصدارة أو الوصافة ولا يبتعد عنها، ومن ثم ينقض على المركز الأول في اللحظات الحاسمة للشوط، وهذا ما نفذه الفارس فرناندو جارا باقتدار.