عبد الله بن دميثان: فخورون بالرعاية وشراكتنا مستمرة مع «ميدان»

أعرب عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية، عن فخره واعتزازه برعاية «موانئ دبي العالمية» لكرنفال كأس دبي العالمي، مؤكداً أن مصدر فخرهم هو أن مضمار «ميدان» عالمي وهذا الصرح يمثل الإمارات في كل العالم، حيث تتنافس في سباقاته أبرز الخيول العالمية، وهذا ما يجعل عشاق السباقات من مختلف أرجاء العالم مرتبطين بسباقاته القوية والمثيرة.

وأعلن بن دميثان عن استمرار شراكتهم مع «ميدان» لسنوات مقبلة.

وأضاف قائلاً: سباقات الخيل في «ميدان» تؤكد أن دولة الإمارات عالمية ومنفتحة على مختلف الشعوب ويسودها التسامح والمحبة للجميع.

وتمنى في ختام حديثه النجاح والتوفيق لسباقات كرنفال كأس دبي العالمي وأن تشهد المزيد من الحضور الجماهيري.