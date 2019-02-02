باميلا كوردينا: «جاكوار» حقق التوقّعات

أعربت باميلا كوردينا من نقابة «فينكس» للسيدات عن فخرها و اعتزازها بالفوز الرائع الذي حققه «جولدن جاكوار» في السباق التحضيري لبطولة «ميدان كلاسيك» وتفوقه على النخبة من أقوى الخيول، مؤكدة أن البطل يملك كفاءات من أبرزها السرعة، لا سيما أنه ينحدر من سلالة الفحل الشهير «أنيمال كينغدم».

وقالت إنه تمكن من الفوز بمضمار جبل علي رغم أن جاهزيته كانت بنسبة 80%، والآن وصل إلى نسبة 100%، ما مكنه من حسم صراع اللقب لصالحه في «ميدان».

وأضافت باميلا أن الفوز الرائع أسعد نقابة «فينكس» للسيدات، وتتمنى مواصلة هذه النجاحات في السباقات المقبلة.