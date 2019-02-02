راشد النعيمي لـ «البيان الرياضي»: خيولنا جاهزة لأمسية كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، رئيس نادي عجمان، عن جاهزية خيوله للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي في 30 مارس المقبل بمضمار «ميدان»، حيث سيشارك «سويزرلاند» في شوط «جولدن شاهين»، إذ كانت تجربته أول من أمس في شوط بطولة «الشندغة للسرعة» وسبق له تحقيق نتائج مشرفة في أميركا وحقق الفوز في الفئة الثانية .

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريحات لـ«البيان الرياضي» بأن «كمبير» جاهز للمشاركة في شوط «جودلفين للميل»، وكذلك ستشارك «رزينة» في شوط «ديربي الإمارات» .

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن هذه المشاركة الثانيةلـ«رزينة» بمضمار «ميدان» حيث حلت وصيفة في السباق الماضي.

وأضاف عن خيوله في أميركا بأنه يجري تحضيرها لبعض السباقات هناك، ومن بينها «ريانة» بإشراف بوب بافرت ويتم إعدادها للمشاركة «كنتاكي أوكس»، وقد سبق لها تحقيق الفوز شهر نوفمبر الماضي. وقال، إن التركيز الحالي ينصب بين سباقات الإمارات وأمريكا، و يشرف على نخبة خيوله هناك بوب بافرت وستيف اسموسين.