الإثارة تتجدد في السباق الـ 13 بمضمار «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، السباق الثالث عشر لمضمار «ميدان» وخارج إطار سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «مبادلة للاستثمار».

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس «كأس هيلث بوينت معاً لصحة أفضل» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «بساتين»، «أزمام»، «مزدوج»، و«تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«إنفنسيبل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «كأس أبطال مبادلة» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، مشاركة 14 خيلاً، يتقدمها «جوكي جوي» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، «كوديد» لمحمد خليفة البسطي، «أدجاسنت» لنقابة بورسلي للسباقات.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «كأس مصدر» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، 14 خيلاً، أبرزها «انري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «ثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «برتنيشس» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «كأس الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، مشاركة 14 خيلاً، يتقدمها «ريان» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «لا بيتيت سوفاج» لنقابة «فينكس» للسباقات، «بلا شك» لفوزي عبدالله ناس.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «كأس مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للرعاية الصحية» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، 12 خيلاً، أبرزها «متحدث» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «الراصد» و«كد ماليبو» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «باور لينك» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «كأس الياه سات» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، مشاركة 15 خيلاً، يتصدرها «ولش لورد» لجودلفين، «فوارق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «مزيد» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والأخير «كأس جزيرة المارية» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، 16 خيلاً، أبرزها «مصطلب»، «رافد»، «فاروق»، ضامن، وشجي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إجبار لمحمد خليفة البسطي.

جوائز الترشيحات

ويبلغ مجموع الجوائز المالية لمسابقات الترشيحات للجمهور 328 ألف درهم، ويبدأ فتح البوابات الدخول للجمهور في الساعة 2:30 بعد الظهر، وليبدأ توزيع الاستمارات حيث سينتهي التوزيع قبل 25 دقيقة من انطلاقة الشوط الثاني.