شارلي آبلبي: «دبي ملينيوم ستيكس» هدف «اواسيس شارم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب شارلي آبلبي، عن رضاه التام للأداء الذي قدمه بطل الشوط السادس «اواسيس شارم» لجودلفين.

وقال آبلبي: دخل «اواسيس شارم» السباق بعد طول انقطاع من السباقات، وأظهر جاهزيته في التدريبات بالإسطبل، وتمريناته كانت جيدة وتحضيراته خالية من المعوقات، وشعرنا لدى التوجه لسباق الأمسية إن وليام بيوك أحسن الاختيار من خلال امتطائه «اواسيس شارم».

وأضاف قائلاً: من خلال الطريقة التي انتقل بها «اويسيز شارم» في السباق، يبدو أن 10 فيرلونغ هي مسافته الأفضل، وبالتأكيد لا أرغب في إشراكه لمسافة أطول، وحقق الفوز بتصنيف 104، وليس بعيداً عن الفئة التي تجعله ضمن المنافسين في سباق مثل «دبي ملينيوم ستيكس»، حيث سنختبر قدراته في سباق من الفئة الثالثة.

وقال آبلبي: سوف نستمع لما يقوله وليام عن الجواد، ولكني أحببت الطريقة التي انتقل بها «اواسيس شارم»، وبناء على التمارين في الإسطبل، أعتقد أن لدينا خيلين أكثر منه سرعة، ويبدو أن 10 فيرلونغ هي مسافته المناسبة، ونأمل أن نتمكن من شغل تلك الفرص في سباق جبل حتا في أمسية «السوبر ساترداي».

تحسن مستوى

ومن جانبه، قال وليام بيوك: ظل «اواسيس شارم» في جاهزية عالية، وهو جواد محبوب في الإسطبل، وكانت السرعة معتدلة خلال السباق، وهذا ما يناسبه فعلاً، وكل ما يقال إنه ربما وصل إلى المقدمة قبل الأوان.

وأضاف قائلاً: وهو جواد يقدم كل ما عنده، وربما حقق الفوز دون أن يستنفد كل طاقته، وابتعد عن المنافسة فترة طويلة، وبالتالي من المنطقي أن يتحسن مستواه مرة أخرى، لقد حقق الفوز بسباق هانديكاب من تصنيف جيد/ ودعونا ننظر إلى أين ستمضي بنا الأمور.