أحمد بن حرمش: «جاكوار» رائع وهدفنا «ميدان كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالفوز الباهر الذي حققه البطل «جولدن جاكوار» في السباق التحضيري لبطولة «ميدان كلاسيك» رغم انطلاقته من البوابة رقم «15» الصعبة، مشيداً بأداء الفارس كونور بيسلي الذي قاده للفوز باقتدار.

وقال المدرب بن حرمش، إن البطل سبق له الفوز في مشاركته الأولى في مضمار جبل علي، ومن ثم تقرر إشراكه في مضمار «ميدان» على المضمار العشبي، فأثبت جدارته، وبإمكانه المنافسة حتى مسافة الميل ونصف الميل.

وأضاف بن حرمش أن الوجهة المقبلة ستكون المشاركة في «ميدان كلاسيك»، وسيتم إعداد الخيل جيداً لهذا السباق الكبير، متمنياً تحقيق التطلعات والآمال في السباق.